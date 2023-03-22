Мокрый снег и дождь ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
По данным Уралгидрометцентра, прошедшая неделя запомнилась жителям оттепелями и колебаниями температуры. В регионе было теплее на 3-5 градусов, чем положено для конца марта. Новая неделя тоже ожидается теплой, пишет «АиФ-Урал».
Осадков на Урале до конца рабочей недели не прогнозируется, но местами возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха в ночное время будет составлять -2...-8 градусов, а днем +2...+7 градусов, – сообщил главный региональный синоптик Галина Шепоренко.
К концу рабочей недели антициклон отправится на юг Сибири. Местами возможен дождь и мокрый снег.