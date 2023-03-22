Мокрый снег и дождь ожидаются в Свердловской области

По данным Уралгидрометцентра, прошедшая неделя запомнилась жителям оттепелями и колебаниями температуры. В регионе было теплее на 3-5 градусов, чем положено для конца марта. Новая неделя тоже ожидается теплой, пишет «АиФ-Урал».