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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Мокрый снег и дождь ожидаются в Свердловской области

22 марта 2023, 14:40
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют приближение к Свердловской области анициклона.

По данным Уралгидрометцентра, прошедшая неделя запомнилась жителям оттепелями и колебаниями температуры. В регионе было теплее на 3-5 градусов, чем положено для конца марта. Новая неделя тоже ожидается теплой, пишет «АиФ-Урал».

Осадков на Урале до конца рабочей недели не прогнозируется, но местами возможен небольшой мокрый снег. Температура воздуха в ночное время будет составлять -2...-8 градусов, а днем +2...+7 градусов, – сообщил главный региональный синоптик Галина Шепоренко.

К концу рабочей недели антициклон отправится на юг Сибири. Местами возможен дождь и мокрый снег.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Мокрый снег#Снег#Дождь#Антициклон#Синоптики#Природа#Новости УрФО
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