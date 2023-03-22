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На «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде погиб штамповщик в цеху №37

22 марта 2023, 03:45
Фото: 1MI

Рабочий погиб на «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде

Штамповщик алюминиевых изделий во время выполнения работ получил травму, не совместимую с жизнью. Информацию о случившемся редакции TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе «ВСМПО-Ависма».

Трагедия произошла в цехе №37 при проведении работ по изготовлению металлоизделий.

Пострадавший находился на смене в составе рабочей бригады, производившей штамповку алюминиевых изделий, — пояснили в пресс-службе предприятия.

На предприятии сообщили, что все соответствующие службы были оповещены о производственной травме. Будет работать специальная комиссия, которая установит причины случившегося. К виновным в трагедии будут приняты самые жесткие меры, отметили в «ВСМПО-Ависма».

Руководство и коллектив Корпорации приносит глубокие соболезнования семье погибшего. Безусловно, семье будет оказана вся необходимая помощь, — сообщили в пресс-службе предприятия.
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