На «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде погиб штамповщик в цеху №37

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
Трагедия произошла в цехе №37 при проведении работ по изготовлению металлоизделий.
Пострадавший находился на смене в составе рабочей бригады, производившей штамповку алюминиевых изделий, — пояснили в пресс-службе предприятия.
На предприятии сообщили, что все соответствующие службы были оповещены о производственной травме. Будет работать специальная комиссия, которая установит причины случившегося. К виновным в трагедии будут приняты самые жесткие меры, отметили в «ВСМПО-Ависма».
Руководство и коллектив Корпорации приносит глубокие соболезнования семье погибшего. Безусловно, семье будет оказана вся необходимая помощь, — сообщили в пресс-службе предприятия.