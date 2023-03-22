Не менее 650 подростков из Нижнего Тагила трудоустроят в этом году на летний период

В прошлом году в трудовых отрядах мэра Нижнего Тагила трудились 680 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки приводили в порядок территории на 46 социальных объектах. Зарплаты юных тагильчан обошлись муниципалитету в девять миллионов рублей. Еще 2,5 тысячи рублей каждому подростку профинансировал Нижнетагильский центр занятости.