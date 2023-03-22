Не менее 650 подростков из Нижнего Тагила трудоустроят в этом году на летний период

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Временные рабочие места для несовершеннолетних от 14 до 18 лет, согласно постановлению администрации Нижнего Тагила, будут организованы с июня по август. Всего планируется трудоустроить не менее 650 подростков.
В перечень рекомендуемых работ для несовершеннолетних входят уборка территорий и помещений, подсобные работы на различных производствах, благоустройство парков, посадка деревьев и цветов, переработка и сортировка овощей и фруктов, организация досуговых мероприятий, доставка корреспонденции, обработка архивных документов.
Объекты и объемы работ определит Управление молодежной политики совместно с главами районов. К работам по благоустройству территории города допустят только тех подростков, которые имеют полный курс прививок от клещевого энцефалита.
В прошлом году в трудовых отрядах мэра Нижнего Тагила трудились 680 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки приводили в порядок территории на 46 социальных объектах. Зарплаты юных тагильчан обошлись муниципалитету в девять миллионов рублей. Еще 2,5 тысячи рублей каждому подростку профинансировал Нижнетагильский центр занятости.