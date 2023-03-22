Неизвестные сливают по ночам бензин из автомобилей в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Последний случай произошел на Выйской улице. Бензин был украден из нескольких легковых машин, стоявших во дворе поблизости от жилых домов, рассказали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
По словам владельца одного из обворованных автомобилей, остатков топлива в бензобаке не хватает даже для того, чтобы доехать до заправки.
Кому и зачем понадобилось сливать бензин из автомобилей, пострадавшие не знают.
Напомним, в конце февраля 2023 года в Екатеринбурге возле жилого комплекса «Маяковский» неизвестные разбили окно и украли фары с иномарки Porsche Cayenne.