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Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Неизвестные сливают по ночам бензин из автомобилей в Нижнем Тагиле

22 марта 2023, 04:51
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Неизвестные хулиганы сливают по ночам бензин из припаркованных автомобилей в Нижнем Тагиле.

Последний случай произошел на Выйской улице. Бензин был украден из нескольких легковых машин, стоявших во дворе поблизости от жилых домов, рассказали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

По словам владельца одного из обворованных автомобилей, остатков топлива в бензобаке не хватает даже для того, чтобы доехать до заправки.

Кому и зачем понадобилось сливать бензин из автомобилей, пострадавшие не знают.

Напомним, в конце февраля 2023 года в Екатеринбурге возле жилого комплекса «Маяковский» неизвестные разбили окно и украли фары с иномарки Porsche Cayenne.

Полиция Нижнего Тагила разыскивает хулиганов за слив бензина из авто
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#Хулиганы#Бензин#Автомобили#Водители#Кража#Криминал#Свердловская область#Новости УрФО#Нижний Тагил#Елизавета Зиборова
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