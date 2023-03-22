Отделение ГИБДД в Нижнем Тагиле прекратило работу с гражданами на один день

Госавтоинспекция информирует о том, что 22 марта 2023 года работа с гражданами по оказанию государственных услуг в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ул. Огнеупорная, 83 не осуществляется в связи с отсутствием электроэнергии, которое произойдет в рамках плановых отключений, необходимых для проведения работ в сети АО "Облкоммунэнерго", филиал "Тагилэнергосети".