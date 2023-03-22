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Отделение ГИБДД в Нижнем Тагиле прекратило работу с гражданами на один день

22 марта 2023, 07:26
Фото: 1MI
Нижнетагильская Госавтоинспекция сегодня, 22 марта, не имеет возможности работать с гражданами в связи с отключением электроэнергии.

Госавтоинспекция информирует о том, что 22 марта 2023 года работа с гражданами по оказанию государственных услуг в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ул. Огнеупорная, 83 не осуществляется в связи с отсутствием электроэнергии, которое произойдет в рамках плановых отключений, необходимых для проведения работ в сети АО "Облкоммунэнерго", филиал "Тагилэнергосети".

Плановые отключения затронут разные районы города в период с 17 марта по 19 апреля текущего года.

Как сообщалось, сотрудники ГИБДД занимаются проверкой обстоятельств ДТП, произошедшего вечером 21 марта 2023 года. 40-летний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ, сбил 64-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на Красноармейской улице Нижнего Тагила, не успев вовремя затормозить. Водитель оказался трезвым, с большим опытом вождения, он отвез пострадавшую в травмпункт больницы №3.

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#Наталья Лушина#Общество#ДТП#Электроэнергия#ГАИ#Нижний Тагил#Свердловская область#Транспорт
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