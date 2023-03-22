Пиццерия на Первомайской в Нижнем Тагиле не продается

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
О том, что помещение выставлено на продажу, ранее писал «Реальный Тагил».
В объявлении на сайте агентства недвижимости говорилось, что стоимость помещения составляет 59,9 млн рублей. Общая его площадь составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Помещение было разделено на две точки общепита, вторым был ресторан украинской кухни.
Однако информацию о реализации здания в беседе с редакцией TagilCity.ru опровергли его собственники. По их словам, произошла техническая ошибка.
Объявление было опубликовано на сайте агентства недвижимости несколько лет назад. Тогда здание выставлялось на продажу. Однако в этот раз объявление появилось из-за технической ошибки, — рассказали собственники здания TagilCity.ru.
Напомним, ранее пиццерия, расположенная в центре Нижнего Тагила на Первомайской, была очень популярна. Однако теперь здание пустует. В апреле 2021 года за право владения им развернулась борьба.
Один из бывших владельцев Лев Мордвов проходит процедуру банкротства. Судебные тяжбы продолжаются уже два года.