Почти в 4 раза выросла стоимость закупки на строительство котельной в Черноисточинске

Однако ранее, в середине июня 2022 года, МБУ «Тагилгражданпроект» получило коммерческое предложение от ООО «Теплогазстрой» с предложением разработать проектную документацию на объект за 315 тысяч рублей. Поэтому сумма первого извещения о проведении электронного аукциона с учетом коэффициента инфляции и на основании доведенных лимитов финансирования составила 400 тысяч рублей. Но ООО «Теплогазстрой» не стало участвовать в закупке из-за большой загруженности.