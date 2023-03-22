Почти в 4 раза выросла стоимость закупки на строительство котельной в Черноисточинске

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Первая закупка стоимостью в 400 тысяч рублей была объявлена администрацией Нижнего Тагила 10 февраля 2023 года, однако на тендер никто не заявился. Согласно документации, здание новой газовой котельной должно расположиться в районе улицы Комсомольская в Черноисточинске.
14 марта аукцион был объявлен повторно, однако начальная цена контракта за проведение тех же работ составила уже 1,5 миллиона рублей.
По информации Управления городским хозяйством Нижнего Тагила, смета на выполнение рабочей документации по объекту была проверена и утверждена 19 января 2023 года в управлении муниципальных закупок администрации города. Сумма составила 1,96 миллиона рублей.
Однако ранее, в середине июня 2022 года, МБУ «Тагилгражданпроект» получило коммерческое предложение от ООО «Теплогазстрой» с предложением разработать проектную документацию на объект за 315 тысяч рублей. Поэтому сумма первого извещения о проведении электронного аукциона с учетом коэффициента инфляции и на основании доведенных лимитов финансирования составила 400 тысяч рублей. Но ООО «Теплогазстрой» не стало участвовать в закупке из-за большой загруженности.
В связи с тем, что по данной закупке не было подано ни одной заявки,
МБУ «Тагилгражданпроект» изыскало возможность и приняло решение увеличить стоимость до 1,5 миллиона рублей в соответствии с утвержденной сметой, но в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Там отметили, что окончание срока подачи заявок от потенциальных подрядчиков — 23 марта 2023 года. На данный момент заявок не поступило.