TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Подростки из Нижнего Тагила вдыхали газ из баллончика в общественном транспорте

22 марта 2023, 05:55
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в трамвае дети у всех на виду вдыхали бытовой газ из баллончика.

Днем 21 марта на маршруте трамвая № 12 за подозрительным занятием были замечены подростки. Они вдыхали газ из баллончика и делали это в набитом людьми салоне, на глазах у кондуктора и пассажиров.

Как отметили очевидцы, юным токсикоманам лет по 10-15, их поведение после вдыхания газа изменилось, став менее адекватным, пишет сообщество ВК «Инцидент Нижний Тагил».

Как сообщалось ранее, 20 марта в районе парка «Народный» замечены подростки, которые бегали и прыгали по тонкому льду у полыньи, в результате чего один из мальчиков оказался в воде. У очевидцев создалось впечатление, что такое опасное место для игр они выбрали специально.

Подросток несколько раз терял сознание в трамвае в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Икону святой великомученицы сожгли пермские подросткиСвердловский омбудсмен: полицейские не должны заниматься ЧВК «Редан»Семеро подростков предстанут перед судом за 13 краж в магазинах в Нижнем Тагиле
#Дети#Общество#Подростки#Здоровье#Подростковая преступность#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Наталья Лушина
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
Вчера, 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
Вчера, 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
Вчера, 10:51
Организатор стихийного митинга на Леневке под Тагилом подставил полицию и участников
Вчера, 09:11
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
20 марта 10:24
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
20 марта 11:56