Подростки из Нижнего Тагила вдыхали газ из баллончика в общественном транспорте

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Днем 21 марта на маршруте трамвая № 12 за подозрительным занятием были замечены подростки. Они вдыхали газ из баллончика и делали это в набитом людьми салоне, на глазах у кондуктора и пассажиров.
Как отметили очевидцы, юным токсикоманам лет по 10-15, их поведение после вдыхания газа изменилось, став менее адекватным, пишет сообщество ВК «Инцидент Нижний Тагил».
Как сообщалось ранее, 20 марта в районе парка «Народный» замечены подростки, которые бегали и прыгали по тонкому льду у полыньи, в результате чего один из мальчиков оказался в воде. У очевидцев создалось впечатление, что такое опасное место для игр они выбрали специально.