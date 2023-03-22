Подростки из Нижнего Тагила вдыхали газ из баллончика в общественном транспорте

Как сообщалось ранее, 20 марта в районе парка «Народный» замечены подростки, которые бегали и прыгали по тонкому льду у полыньи, в результате чего один из мальчиков оказался в воде. У очевидцев создалось впечатление, что такое опасное место для игр они выбрали специально.