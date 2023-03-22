Полугодовалая девочка выпала из рук матери и скончалась в Красноярске

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
ЧП произошло 21 марта. Известно, что девочка упала несколько раз. Правоохранители начали проверку, пишет РЕН ТВ.
По данным издания, в первый раз девочка упала с дивана. Это произошло, когда за ней никто не присматривал. Спустя сутки мать выронила ее из рук, когда сидела за столом. В ночь девочка не спала и была бледна, также наблюдалась рвота.
Мать вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у ребенка тяжелые травмы головы. За ее жизнь врачи боролись месяц, но спасти ее не удалось.
Известно, что мама умершей – безработная. У нее есть старшие дети.