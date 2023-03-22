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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Полугодовалая девочка выпала из рук матери и скончалась в Красноярске

22 марта 2023, 10:54
Фото: 1MI
В Красноярске произошло ЧП: шестимесячного ребенка выронила мать. Девочка скончалась.

ЧП произошло 21 марта. Известно, что девочка упала несколько раз. Правоохранители начали проверку, пишет РЕН ТВ.

По данным издания, в первый раз девочка упала с дивана. Это произошло, когда за ней никто не присматривал. Спустя сутки мать выронила ее из рук, когда сидела за столом. В ночь девочка не спала и была бледна, также наблюдалась рвота.

Мать вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у ребенка тяжелые травмы головы. За ее жизнь врачи боролись месяц, но спасти ее не удалось.

Известно, что мама умершей – безработная. У нее есть старшие дети.

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