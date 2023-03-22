TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Потолок обвалился в спортзале школы в Екатеринбурге

22 марта 2023, 08:30
Фото: 1MI
В раздевалке спортзала школы №141 в Екатеринбурге обвалился потолок. Недавно этот спортзал ремонтировался.

Об этом рассказала мама одного из детей учреждения, пишет Е1. По словам женщины, два года назад здесь проводился капремонт. По ее словам, отремонтировать должны были всю школу, но средств из-за пандемии хватило только на спортзал.

При этом, как считает родительница, ремонт был проведен некачественно, потолок в спортзале весь в дырах, а панели отваливаются, также там торчат куски штукатурки. В целом школа, как утверждает мама ребенка, находится в плачевном состоянии.

В департаменте образования Екатеринбурга ответили, что школа не нуждается в проведении капремонта, так как находится в удовлетворительном состоянии. Летом здесь проведут обследование помещений, чтобы решить, нужен ли им ремонт.

В доме на Вагонке в Нижнем Тагиле оторвался кусок крыши
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Екатеринбург#Потолок#Спортзал#Школа#Раздевалка#Штукатурка#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
Вчера, 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
Вчера, 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
Вчера, 10:51
Организатор стихийного митинга на Леневке под Тагилом подставил полицию и участников
Вчера, 09:11
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
20 марта 10:24
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
20 марта 11:56