Потолок обвалился в спортзале школы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Об этом рассказала мама одного из детей учреждения, пишет Е1. По словам женщины, два года назад здесь проводился капремонт. По ее словам, отремонтировать должны были всю школу, но средств из-за пандемии хватило только на спортзал.
При этом, как считает родительница, ремонт был проведен некачественно, потолок в спортзале весь в дырах, а панели отваливаются, также там торчат куски штукатурки. В целом школа, как утверждает мама ребенка, находится в плачевном состоянии.
В департаменте образования Екатеринбурга ответили, что школа не нуждается в проведении капремонта, так как находится в удовлетворительном состоянии. Летом здесь проведут обследование помещений, чтобы решить, нужен ли им ремонт.