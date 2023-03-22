Прохожие в Нижнем Тагиле спасли пенсионерку, сломавшую ногу на тротуаре

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
ЧП произошло 21 марта около дома №42 по улице Ермака. В утреннее время пожилая женщина вышла на улицу, чтобы вынести мусор, и упала, поскользнувшись на льду. О произошедшем рассказала дочь пострадавшей Тина в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ».
После падения женщина не могла самостоятельно встать на ноги. Позвонить кому-либо она также не имела возможности, так как вышла из дома без телефона.
Некоторое время она пролежала на земле и проплакала. В какой-то момент мимо нее стала торопливо идти женщина, а следом мужчина. Оба остановились, чтобы помочь пострадавшей. Но поднять ее они не смогли.
Мужчина увидел проезжающую патрульную машину, объяснил ситуацию. Сотрудник ГИБДД поднял маму, довез до подъезда и на руках занес в квартиру, — рассказала Тина.
Молодой человек предложил вызвать скорую, но женщина была в шоке и отказалась. Однако позже выяснилось, что у нее перелом шейки бедра. Сейчас женщину готовят к проведению операции.
К сожалению, имен не знаем, тех кто маме помог. Большое спасибо, что не прошли мимо чужой беды! Мне даже страшно представить, как могла бы повернуться ситуация, если бы ни эти отзывчивые люди! — сказала Тина.