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Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Пропавшая многодетная мать из Ревды нашлась

22 марта 2023, 16:41
Фото: 1MI
В Ревде спустя четыре дня 30-летняя мать троих детей вернулась домой.

30-летняя Ирина Раджабова, которую в течение нескольких дней разыскивали полиция и поисковый отряд «Ревдинские волки», сама вернулась домой. Об этом ее супругу сообщила по телефону их дочь.

В минувшую субботу, 18 марта, вечером женщина вышла от соседей, у которых проводила время за застольем, и пропала. Ее муж Равшан, предположив, что она у подруги, отправился туда, но никаких следов ее пребывания там не обнаружил. Он был вынужден оставить работу, чтобы взять на себя заботу о детях и домашние хлопоты.

Ирина и раньше могла уйти из дома на день-два, но так надолго никогда не пропадала. Равшан предположил, что у супруги появился поклонник, с которым она провела эти дни, сообщает издание Е1.

Знакомые супружеской пары, в свою очередь, заявляют, что в семье Ирины и Равшана не все спокойно, и что им доводилось видеть ее в синяках.

Супруги воспитывают троих детей – сыновей 11-и и 4-х лет, а также дочь 9-и лет.

Пропавшую мать троих детей ищут в Ревде четвертый день
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#Свердловская область#Ревда#Наталья Лушина#Происшествия#Общество#Пропавший#Поиски#Поисковики
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