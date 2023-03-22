Пропавшая многодетная мать из Ревды нашлась

В минувшую субботу, 18 марта, вечером женщина вышла от соседей, у которых проводила время за застольем, и пропала. Ее муж Равшан, предположив, что она у подруги, отправился туда, но никаких следов ее пребывания там не обнаружил. Он был вынужден оставить работу, чтобы взять на себя заботу о детях и домашние хлопоты.