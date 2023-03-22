Пропавшая многодетная мать из Ревды нашлась

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
30-летняя Ирина Раджабова, которую в течение нескольких дней разыскивали полиция и поисковый отряд «Ревдинские волки», сама вернулась домой. Об этом ее супругу сообщила по телефону их дочь.
В минувшую субботу, 18 марта, вечером женщина вышла от соседей, у которых проводила время за застольем, и пропала. Ее муж Равшан, предположив, что она у подруги, отправился туда, но никаких следов ее пребывания там не обнаружил. Он был вынужден оставить работу, чтобы взять на себя заботу о детях и домашние хлопоты.
Ирина и раньше могла уйти из дома на день-два, но так надолго никогда не пропадала. Равшан предположил, что у супруги появился поклонник, с которым она провела эти дни, сообщает издание Е1.
Знакомые супружеской пары, в свою очередь, заявляют, что в семье Ирины и Равшана не все спокойно, и что им доводилось видеть ее в синяках.
Супруги воспитывают троих детей – сыновей 11-и и 4-х лет, а также дочь 9-и лет.