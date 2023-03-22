Пропавшую мать троих детей ищут в Ревде четвертый день

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
18 марта она была в гостях в доме напротив, а ее супруг в это время находился на работе. Вечером она вернулась домой, но потом вновь ушла в гости в ту же компанию. Муж отправился за ней к знакомым, но, несмотря на звонки и стук в дверь, ему никто не открыл. Мужчина вернулся домой, чтобы уложить спать детей.
Утром он вновь посетил соседей и выяснил, что вторично в гости они ее отказались пускать, поэтому она заняла деньги, чтобы поехать к подруге, проживающей на улице Чайковского. Там она не появлялась. Местонахождение женщины неизвестно, пишет «Московский Комсомолец Екатеринбург».
По словам супруга 30-летней женщины, она уже не в первый раз уходит из дома, но всегда возвращается, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.