Пропавшую мать троих детей ищут в Ревде четвертый день

18 марта она была в гостях в доме напротив, а ее супруг в это время находился на работе. Вечером она вернулась домой, но потом вновь ушла в гости в ту же компанию. Муж отправился за ней к знакомым, но, несмотря на звонки и стук в дверь, ему никто не открыл. Мужчина вернулся домой, чтобы уложить спать детей.