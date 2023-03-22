Расширен список претендентов на выплаты из-за СВО в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Расширить список категорий граждан планируют депутаты Заксобрания Свердловской области. Речь идет о вдовах, которые могут каждый месяц получать пособия из-за смерти супруга на спецоперации, сообщает пресс-служба парламента.
В настоящий момент действует ряд ограничений. К примеру, вдова может стать претенденткой на выплаты только, если проживает с ребенком, не достигшим 23-летия, который учится на очной форме. Либо ребенок должен являться инвалидом или не достигшим 18-летнего возраста гражданином.
Эти ограничения в рамках нового законопроекта планируется убрать. Останется лишь одно условие – выплата будет производиться, если супруга не вступит в повторный брак.