Расширен список претендентов на выплаты из-за СВО в Свердловской области

В настоящий момент действует ряд ограничений. К примеру, вдова может стать претенденткой на выплаты только, если проживает с ребенком, не достигшим 23-летия, который учится на очной форме. Либо ребенок должен являться инвалидом или не достигшим 18-летнего возраста гражданином.