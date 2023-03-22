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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Расширен список претендентов на выплаты из-за СВО в Свердловской области

22 марта 2023, 13:48
Фото: 1MI
В Свердловской области расширен список граждан, которые могут претендовать на получение выплат в связи с СВО.

Расширить список категорий граждан планируют депутаты Заксобрания Свердловской области. Речь идет о вдовах, которые могут каждый месяц получать пособия из-за смерти супруга на спецоперации, сообщает пресс-служба парламента.

В настоящий момент действует ряд ограничений. К примеру, вдова может стать претенденткой на выплаты только, если проживает с ребенком, не достигшим 23-летия, который учится на очной форме. Либо ребенок должен являться инвалидом или не достигшим 18-летнего возраста гражданином.

Эти ограничения в рамках нового законопроекта планируется убрать. Останется лишь одно условие – выплата будет производиться, если супруга не вступит в повторный брак.

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#Елена Озерова#СВО#Выплаты#Вдовы#Список#Общество#Операция на Украине#Новости УрФО
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