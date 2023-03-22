РЭК признает переплату за ЖКХ второй месяц подряд в Свердловской области

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
По итогам проведенной проверки РЭК на основании предоставленных официальных документов было установлено, что свердловчане, вероятно, платят за жилищно-коммунальные услуги больше, чем полагается, рассказали на портале правовой информации Свердловской области.
Ранее признаки переплаты сотрудники комиссии обнаруживали в феврале 2023 года.
Сведения о вероятной переплате за коммунальные услуги были отправлены в орган госвласти по жилищному контролю региона.
Напомним, недавно свердловчане из 12 городов и трех поселков области обратились в суд с исковым заявлением против повышения тарифов коммунальных услуг.