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Updated Сегодня, 16:19

РЭК признает переплату за ЖКХ второй месяц подряд в Свердловской области

22 марта 2023, 16:19
Фото: 1MI
Региональная энергетическая комиссия второй месяц подряд обнаруживает, что жители Свердловской области переплачивают за жилищно-коммунальные услуги.

По итогам проведенной проверки РЭК на основании предоставленных официальных документов было установлено, что свердловчане, вероятно, платят за жилищно-коммунальные услуги больше, чем полагается, рассказали на портале правовой информации Свердловской области.

Ранее признаки переплаты сотрудники комиссии обнаруживали в феврале 2023 года.

Сведения о вероятной переплате за коммунальные услуги были отправлены в орган госвласти по жилищному контролю региона.

Напомним, недавно свердловчане из 12 городов и трех поселков области обратились в суд с исковым заявлением против повышения тарифов коммунальных услуг.

Жители Нижнего Тагила и еще 11 городов подали иск в суд против повышения тарифов ЖКХ
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Проверка#ЖКХ#РЭК#Тариф#Общество#Экономика#Новости УрФО
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