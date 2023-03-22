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В учебном заведении появятся технические мастерские для мальчиков. Подготовят все необходимое для работы с деревом и металлом: верстаки, станки ЧПУ и многое другое. Для девочек оборудуют кабинеты по обучению кулинарии и шитью. Ни в одной из школ Нижнего Тагила нет подобных новшеств.
Директор школы Марина Сазонова радуется скорому завершению строительных мероприятий и отмечает, что все существовавшие проблемы устранены.
Светло, тепло, замечаний нет — все устраивает. Уже сейчас есть, что посмотреть. В школе поменяли всю систему отопления, вентиляцию и гидроизоляцию. Спортивный зал и подвал подтапливало, но проблему решили. Цвета для кабинетов и коридоров выбрали спокойные, приглушенные, — рассказала директор школы Марина Сазонова.
Столовая сделана на 100 посадочных мест, закуплены столы и стулья в соответствии с запланированной цветовой гаммой. Спортивный зал не работал более 10 лет, но теперь уроки физкультуры будут проходить в современном помещении. Здесь же откроется секция по самбо.
Столовая удивительная. Будет работать до самого вечера. Сделали запасной выход из столовой, раньше его не было. С точки зрения безопасности подготовлено все, — добавила Марина Сазонова.
Глава Нижнего Тагила отметил, что все работы по ремонту идут в соответствии с графиком. По мнению мэра, учителя и дети должны работать и учиться в комфортных условиях, а обновленные школы станут достоянием города.
Сегодня состоялась дружеская рабочая встреча незадолго до сдачи объекта. Хотелось бы, чтобы весь учительский состав и родители участвовали, тем или иным образом, в реализации данного проекта. На конечном этапе, когда еще можно что-то изменить, исправить, сделать так, как нравится тем, кто будет здесь учиться и работать. Наша задача — создать максимально комфортные условия. Все хотят увидеть красивые, нарядные, уютные классы. Подобные встречи помогают сделать объект еще качественнее. Такую практику мы будем осуществлять дальше. Хочется сделать школы достоянием нашего города, — подвел итоги встречи Владислав Пинаев.
Образовательное учреждение откроется 1 сентября 2023 года. В этот же день школа отметит 70-летний юбилей. В честь праздника педагоги готовят для учащихся сюрприз.
Ремонт осуществляется по поручению президента России Владимира Путина при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На реконструкцию учреждения выделено 122,9 миллиона рублей. На оборудование — еще 56 миллионов рублей.