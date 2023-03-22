В учебном заведении появятся технические мастерские для мальчиков. Подготовят все необходимое для работы с деревом и металлом: верстаки, станки ЧПУ и многое другое. Для девочек оборудуют кабинеты по обучению кулинарии и шитью. Ни в одной из школ Нижнего Тагила нет подобных новшеств.