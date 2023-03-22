Школьник после травмы на физкультуре попал в больницу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
На уроке класс играл в волейбол. При столкновении с одноклассником подросток получил травму живота. Позднее, уже находясь дома, мальчик пожаловался отцу на боли в животе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Родитель ребенка вызвал бригаду скорой. Мальчика доставили в детскую больницу Екатеринбурга.
Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту инцидента. Будет оцениваться соблюдение законов РФ об охране жизни и здоровья учеников во время учебного процесса, а также оказание медпомощи сотрудниками школьного учреждения травмированному ученику.
Проведение доследственной проверки было взято прокуратурой на контроль.
Напомним, семья школьницы из Тюмени пытаются отсудить у школы полмиллиона за травму позвоночника, полученную девочкой во время физкультуры.