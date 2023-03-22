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Школьник после травмы на физкультуре попал в больницу в Екатеринбурге

22 марта 2023, 16:55
Фото: 1MI
14-летний подросток, обучающийся в екатеринбургской гимназии №116, травмировался во время урока физической культуры. Происшествие случилось 21 марта.

На уроке класс играл в волейбол. При столкновении с одноклассником подросток получил травму живота. Позднее, уже находясь дома, мальчик пожаловался отцу на боли в животе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Родитель ребенка вызвал бригаду скорой. Мальчика доставили в детскую больницу Екатеринбурга.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту инцидента. Будет оцениваться соблюдение законов РФ об охране жизни и здоровья учеников во время учебного процесса, а также оказание медпомощи сотрудниками школьного учреждения травмированному ученику.

Проведение доследственной проверки было взято прокуратурой на контроль.

Напомним, семья школьницы из Тюмени пытаются отсудить у школы полмиллиона за травму позвоночника, полученную девочкой во время физкультуры.

Семья школьницы из Тюмени требует взыскать со школы 500 тысяч за перелом позвоночника
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#Елизавета Зиборова#Дети#Екатеринбург#Свердловская область#Больница#Травма#Гимназия#Ученик#Физкультура#Происшествия#Новости УрФО
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