Слаломист из Нижнего Тагила взял «бронзу» на международном турнире

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Юноша является воспитанником спортшколы «Уралец». Победил в соревновании житель Москвы Павел Эйгель, а на втором месте расположился Егор Смирнов из Санкт-Петербурга, сообщает Центр спортивной подготовки.
Отмечается, что каяк-кросс – экстремальная дисциплина гребного слалома, когда на каяках одновременно соревнуются четыре участника.
Всего в полуфинале оказалось три спортсмена из Нижнего Тагила. Это Никита Губенко, Данил Куценко и Ростислав Ронжин.
По словам тренера Центра спортподготовки Ольги Гвоздевой, финал получился интересным, а борьба за призовые места нешуточной.
Соревновались спортсмены из России, Таиланда, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Индии.