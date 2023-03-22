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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Слаломист из Нижнего Тагила взял «бронзу» на международном турнире

22 марта 2023, 13:19
Фото: Центр спортивной подготовки
Житель Нижнего Тагила Ростислав Ронжин занял 3 место в каяк-кроссе на международных соревнованиях «Точикистон Слалом Опен», которые состоялись в Душанбе.

Юноша является воспитанником спортшколы «Уралец». Победил в соревновании житель Москвы Павел Эйгель, а на втором месте расположился Егор Смирнов из Санкт-Петербурга, сообщает Центр спортивной подготовки.

Отмечается, что каяк-кросс – экстремальная дисциплина гребного слалома, когда на каяках одновременно соревнуются четыре участника.

Фото: Центр спортивной подготовки

Всего в полуфинале оказалось три спортсмена из Нижнего Тагила. Это Никита Губенко, Данил Куценко и Ростислав Ронжин.

По словам тренера Центра спортподготовки Ольги Гвоздевой, финал получился интересным, а борьба за призовые места нешуточной.

Соревновались спортсмены из России, Таиланда, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Индии.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Спортсмен#Медаль#Турнир#Соревнования#Тагильский спортсмен#Спорт
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