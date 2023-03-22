Свердловское МУП заплатит 11 миллионов рублей за незаконную добычу воды

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Согласно материалам дела, весь 2021 год МУП «Сысертское» добывало воду для поселков Первомайское, Октябрьское, Шайдурово и Большой Исток без соответствующей лицензии. За этот период было добыто более 400 тысяч кубометров воды.
Ответчик, в свою очередь, подчеркнул, что не мог остановить добычу воды, так как в противном случае жители Сысертского городского округа остались бы без воды. Он утверждает, что обращался в Министерство природных ресурсов за лицензией, но в ней ему было отказано.
Теперь, как следует из решения суда, МУП ЖКХ «Сысертское» обязано выплатить 11 миллионов рублей.