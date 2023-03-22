TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Свердловское МУП заплатит 11 миллионов рублей за незаконную добычу воды

22 марта 2023, 12:01
Фото: 1MI
Росприроднадзор взыскал по заявлению налоговой службы с МУП ЖКХ «Сысертское» крупную сумму за бурение скважин на воду без лицензии.

Согласно материалам дела, весь 2021 год МУП «Сысертское» добывало воду для поселков Первомайское, Октябрьское, Шайдурово и Большой Исток без соответствующей лицензии. За этот период было добыто более 400 тысяч кубометров воды.

Ответчик, в свою очередь, подчеркнул, что не мог остановить добычу воды, так как в противном случае жители Сысертского городского округа остались бы без воды. Он утверждает, что обращался в Министерство природных ресурсов за лицензией, но в ней ему было отказано.

Теперь, как следует из решения суда, МУП ЖКХ «Сысертское» обязано выплатить 11 миллионов рублей.

Льготники сохранят право на скидки по ЖКУ в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Старателя остались без горячей воды из-за коммунальной аварии в Нижнем ТагилеЛьготники сохранят право на скидки по ЖКУ в Свердловской областиВ Екатеринбурге осужден застройщик проблемного ЖК «Да Винчи»
#Экономика#ЖКХ#Деньги#Налоговая#Росприроднадзор#Свердловская область#Сысерть#Наталья Лушина
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
Вчера, 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
Вчера, 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
Вчера, 10:51
4 тысячи рабочих не хватает на оборонных предприятиях Свердловской области
Сегодня, 12:49
Не менее 650 подростков из Нижнего Тагила трудоустроят в этом году на летний период
Сегодня, 11:05
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
20 марта 11:56