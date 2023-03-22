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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Тагильчане смогут стать волонтерами поддержки Всероссийского голосования

22 марта 2023, 14:01
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле начался набор волонтеров для поддержки Всероссийского голосования за лучшие эскизы и дизайн-проекты благоустройства территорий.

Выбрать общественные пространства, которые должны преобразиться благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» можно будет на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru с 15 апреля по 31 мая 2023 года, сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. В перечень по благоустройству на следующий год войдут объекты, набравшие в голосовании наибольшие количество голосов.

Задача волонтеров – информировать жителей города о том, где, как и когда они смогут принять участие в онлайн-голосовании. Они также предоставят возможность проголосовать через специальное мобильное приложение и дадут исчерпывающую информацию об объектах-участниках голосования. Стать частью волонтерской команды может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно заполнить заявку на странице https://dobro.ru/event/10333838.

Всероссийское голосование призвано вовлекать людей в преображение своих городов.

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#Нижний Тагил#Город#Наталья Лушина#Благоустройство#Волонтеры#Голосование#Национальный проект#Свердловская область#Касается каждого
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