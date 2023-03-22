Тагильчане смогут стать волонтерами поддержки Всероссийского голосования

Задача волонтеров – информировать жителей города о том, где, как и когда они смогут принять участие в онлайн-голосовании. Они также предоставят возможность проголосовать через специальное мобильное приложение и дадут исчерпывающую информацию об объектах-участниках голосования. Стать частью волонтерской команды может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно заполнить заявку на странице https://dobro.ru/event/10333838.