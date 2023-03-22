Тагильчане смогут стать волонтерами поддержки Всероссийского голосования

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Выбрать общественные пространства, которые должны преобразиться благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» можно будет на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru с 15 апреля по 31 мая 2023 года, сообщают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. В перечень по благоустройству на следующий год войдут объекты, набравшие в голосовании наибольшие количество голосов.
Задача волонтеров – информировать жителей города о том, где, как и когда они смогут принять участие в онлайн-голосовании. Они также предоставят возможность проголосовать через специальное мобильное приложение и дадут исчерпывающую информацию об объектах-участниках голосования. Стать частью волонтерской команды может любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно заполнить заявку на странице https://dobro.ru/event/10333838.
Всероссийское голосование призвано вовлекать людей в преображение своих городов.