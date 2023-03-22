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Торговый центр «Мегаполис» в Екатеринбурге эвакуирован

22 марта 2023, 10:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге всех находящихся в торговом центре «Мегаполис» людей эвакуировали. Также эвакуация произошла в УрГУПС. Из вуза всех выводят на улицу третий день подряд.

Предварительно известно, что на электронную почту университета потупило сообщение о минировании. В соцсетях педагоги написали ученикам, что все пары отменены до 14:30, пишет «Уральский рабочий».

20 марта из вуза всех эвакуировали по этой же причине. Коснулось это также УрГАУ и УГЛТУ. После того, как помещения обследовали, всех людей запустили внутрь.

А в ТЦ «Мегаполис» отметили, что здесь проводилась учебная тревога.

Два вуза в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщений о минировании
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Минирование#Эвакуация#Вуз#Торговый центр#Происшествия#Новости УрФО
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