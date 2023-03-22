Торговый центр «Мегаполис» в Екатеринбурге эвакуирован

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Предварительно известно, что на электронную почту университета потупило сообщение о минировании. В соцсетях педагоги написали ученикам, что все пары отменены до 14:30, пишет «Уральский рабочий».
20 марта из вуза всех эвакуировали по этой же причине. Коснулось это также УрГАУ и УГЛТУ. После того, как помещения обследовали, всех людей запустили внутрь.
А в ТЦ «Мегаполис» отметили, что здесь проводилась учебная тревога.