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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Труп младенца обнаружен на балконе жилого дома в Омске

22 марта 2023, 11:05
Фото: 1MI
В Омске женщина спрятала тело трехмесячной дочери на балконе своей квартиры на улице Лукашевича.

По словам матери, когда девочка перестала дышать, она решила спрятать ее тело на балконе. Там оно находилось с февраля.

Разлагающееся тело девочки удалось обнаружить 21 марта текущего года. На него следователи вышли по наводке знакомых с ситуацией людей, сообщают в управлении СКР по Омской области. Мать, будучи в подавленном состоянии, не решила ничего лучшего, чем оставить труп ребенка на балконе, не заявив о смерти дочери. Вероятно, мать нуждается в психиатрическом освидетельствовании. Известно, что у нее есть и другие дети, пишет Город55.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, сейчас оно отправлено на гистологическую экспертизу.

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#Наталья Лушина#Омск#Криминал#Общество#Дети#Смерть#Следствие
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