Труп младенца обнаружен на балконе жилого дома в Омске

Разлагающееся тело девочки удалось обнаружить 21 марта текущего года. На него следователи вышли по наводке знакомых с ситуацией людей, сообщают в управлении СКР по Омской области. Мать, будучи в подавленном состоянии, не решила ничего лучшего, чем оставить труп ребенка на балконе, не заявив о смерти дочери. Вероятно, мать нуждается в психиатрическом освидетельствовании. Известно, что у нее есть и другие дети, пишет Город55.