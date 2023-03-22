После сдачи квалификационного экзамена ученик проходит производственную практику в цехах УВЗ. Все задания выполняются под руководством инструктора. В это время кроме стипендии ученик получает заработную плату. По результатам практики обучившемуся присваивается разряд в выбранной им профессии.