Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Предприятие набирает группы для обучения профессиям фрезеровщика, токаря, оператора станков с ПУ, слесаря, электросварщика, электромонтера и машиниста крана.
Более 200 человек ежегодно получают первую профессию или проходят переобучение на УВЗ. Срок обучения — 5 месяцев, в течение которых выплачивается стипендия в соответствии с ученическим договором.
Программа делится на теоретические и практические занятия. Основные дисциплины: материаловедение, инженерную графику, чтение чертежей и другие сначала выдаются в теории, затем закрепляются практикой на учебно-производственных участках и в учебно-практических классах, оборудованных современной техникой.
Практическое обучение построено на выпуске товарной продукции по заказам цехов УВЗ. Наши ученики и мастера производственного обучения изготавливают детали для реального производства. Это дает им возможность не только заработать, но и полностью понять цикл выпуска детали. Поэтому, когда они приходят на производство, им уже всё понятно! — рассказывает директор Центра подготовки персонала Сергей Васильев.
После сдачи квалификационного экзамена ученик проходит производственную практику в цехах УВЗ. Все задания выполняются под руководством инструктора. В это время кроме стипендии ученик получает заработную плату. По результатам практики обучившемуся присваивается разряд в выбранной им профессии.
Профессия не пугает, вытачивать детали очень интересно. Мои знакомые, которые здесь работают, говорят, что на УВЗ хороший соцпакет и отношение к своим работникам, — говорит будущий фрезеровщик Александра Малышева.
Следующий набор на обучение по востребованным на Уралвагонзаводе профессиям состоится 14 апреля 2023 года. Организационное собрание в учебно-производственном цехе в 13:00. Телефоны для справок 345-467, 344-368, 344-069, 344-084.
Единый номер кадровой службы 8(3435)380-300 (с пн по сб).
E-mail: [email protected]
https://npk.uvz.ru/?erid=LjN8KNYRw