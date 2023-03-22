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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

УВЗ объявляет набор на обучение с выплатой стипендии в Нижнем Тагиле

22 марта 2023, 12:53
Фото: Пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод»»
Получение востребованной профессии в центре подготовки персонала Уралвагонзавода даст возможность найти работу и строить карьеру на крупнейшем машиностроительном предприятии Нижнего Тагила.

Предприятие набирает группы для обучения профессиям фрезеровщика, токаря, оператора станков с ПУ, слесаря, электросварщика, электромонтера и машиниста крана.

Более 200 человек ежегодно получают первую профессию или проходят переобучение на УВЗ. Срок обучения 5 месяцев, в течение которых выплачивается стипендия в соответствии с ученическим договором.

Программа делится на теоретические и практические занятия. Основные дисциплины: материаловедение, инженерную графику, чтение чертежей и другие сначала выдаются в теории, затем закрепляются практикой на учебно-производственных участках и в учебно-практических классах, оборудованных современной техникой.

Практическое обучение построено на выпуске товарной продукции по заказам цехов УВЗ. Наши ученики и мастера производственного обучения изготавливают детали для реального производства. Это дает им возможность не только заработать, но и полностью понять цикл выпуска детали. Поэтому, когда они приходят на производство, им уже всё понятно! рассказывает директор Центра подготовки персонала Сергей Васильев. 

После сдачи квалификационного экзамена ученик проходит производственную практику в цехах УВЗ. Все задания выполняются под руководством инструктора. В это время кроме стипендии ученик получает заработную плату. По результатам практики обучившемуся присваивается разряд в выбранной им профессии. 

Профессия не пугает, вытачивать детали очень интересно. Мои знакомые, которые здесь работают, говорят, что на УВЗ хороший соцпакет и отношение к своим работникам, говорит будущий фрезеровщик Александра Малышева.

Следующий набор на обучение по востребованным на Уралвагонзаводе профессиям состоится 14 апреля 2023 года. Организационное собрание в учебно-производственном цехе в 13:00. Телефоны для справок 345-467, 344-368, 344-069, 344-084.

Свердловская область, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 26 Б, отдел кадров Уралвагонзавода.

Единый номер кадровой службы 8(3435)380-300 (с пн по сб). 

https://npk.uvz.ru/?erid=LjN8KNYRw

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#УВЗ#Уралвагонзавод#Работа#Общество#Свердловская область#Нижний Тагил#Анастасия Стрежнева
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