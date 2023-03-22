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Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 17:58

Updated Сегодня, 17:58

В анализах двухлетней девочки из Москвы обнаружены алкоголь и морфин

22 марта 2023, 17:58
Фото: 1MI
У двухлетней девочки из Москвы, госпитализированной в больницу, результаты анализов показали наличие алкоголя и морфина.

Мама вместе с дочкой находились вечером в гостях. Когда мама подошла к коляске проверить спящую дочь, то заметила, что у ребенка странное дыхание. Женщина попыталась ее разбудить, но не смогли, и тогда вызвала бригаду скорой помощи, сообщает telegram-канал SHOT.

Предварительно девочке диагностировали сахарный диабет, так как уровень сахара в крови был повышен. После повторного обследования диабет не был подтвержден.

Врачи взяли у малышки другие анализы, которые показали содержание морфина в моче и 0,2 промилле алкоголя в слюне.

По словам педиатра, мать могла добавить вещества в бутылочку, чтобы дочь уснула. Вероятность, что наличие алкоголя и морфина может быть результатом употребления каких-то лекарственных препаратов, врач исключила.

Напомним, 21 марта 2023 года в Красноярске полугодовалая девочка, выпав из рук матери, скончалась. Мать вызвала скорую, однако спасти девочку не удалось.

Полугодовалая девочка выпала из рук матери и скончалась в Красноярске
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#Елизавета Зиборова#Дети#Алкоголь#Скорая помощь#Больница#Происшествия#Москва
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