В анализах двухлетней девочки из Москвы обнаружены алкоголь и морфин

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Мама вместе с дочкой находились вечером в гостях. Когда мама подошла к коляске проверить спящую дочь, то заметила, что у ребенка странное дыхание. Женщина попыталась ее разбудить, но не смогли, и тогда вызвала бригаду скорой помощи, сообщает telegram-канал SHOT.
Предварительно девочке диагностировали сахарный диабет, так как уровень сахара в крови был повышен. После повторного обследования диабет не был подтвержден.
Врачи взяли у малышки другие анализы, которые показали содержание морфина в моче и 0,2 промилле алкоголя в слюне.
По словам педиатра, мать могла добавить вещества в бутылочку, чтобы дочь уснула. Вероятность, что наличие алкоголя и морфина может быть результатом употребления каких-то лекарственных препаратов, врач исключила.
Напомним, 21 марта 2023 года в Красноярске полугодовалая девочка, выпав из рук матери, скончалась. Мать вызвала скорую, однако спасти девочку не удалось.