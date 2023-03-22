В анализах двухлетней девочки из Москвы обнаружены алкоголь и морфин

Мама вместе с дочкой находились вечером в гостях. Когда мама подошла к коляске проверить спящую дочь, то заметила, что у ребенка странное дыхание. Женщина попыталась ее разбудить, но не смогли, и тогда вызвала бригаду скорой помощи, сообщает telegram-канал SHOT.