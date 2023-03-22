В Богдановиче состоится прощание с погибшим в зоне спецоперации военнослужащим

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
На предприятии с прискорбием сообщают, что 5 марта 2023 года ушёл из жизни 46-летний Дмитрий Архипов, работавший на Богдановичском огнеупорном заводе. Прощание с военнослужащим состоится 24 марта в 12:00 по адресу ул. 9 Января, 19, в прощальном зале «Вечность».
У военнослужащего остались жена и двое детей — совершеннолетний сын и десятилетняя дочка. На предприятии по производству огнеупорных изделий он работал прессовщиком, сообщает издание Е1.
Администрация выражает свои соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана поддержка, рассказали в администрации Богдановича.