В Богдановиче состоится прощание с погибшим в зоне спецоперации военнослужащим

На предприятии с прискорбием сообщают, что 5 марта 2023 года ушёл из жизни 46-летний Дмитрий Архипов, работавший на Богдановичском огнеупорном заводе. Прощание с военнослужащим состоится 24 марта в 12:00 по адресу ул. 9 Января, 19, в прощальном зале «Вечность».