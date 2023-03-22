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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

В Богдановиче состоится прощание с погибшим в зоне спецоперации военнослужащим

22 марта 2023, 13:41
Фото: "Профсоюз Богдановичского ОАО "Огнеупоры" ВК

Прессовщик из Богдановича погиб в зоне СВО

Сотрудник Богдановичского предприятия «Огнеупоры» Дмитрий Архипов отправился в зону СВО и погиб.

На предприятии с прискорбием сообщают, что 5 марта 2023 года ушёл из жизни 46-летний Дмитрий Архипов, работавший на Богдановичском огнеупорном заводе. Прощание с военнослужащим состоится 24 марта в 12:00 по адресу ул. 9 Января, 19, в прощальном зале «Вечность».

У военнослужащего остались жена и двое детей — совершеннолетний сын и десятилетняя дочка. На предприятии по производству огнеупорных изделий он работал прессовщиком, сообщает издание Е1.

Администрация выражает свои соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана поддержка, рассказали в администрации Богдановича.

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