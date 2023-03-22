В Екатеринбурге будет осужден обвиняемый в убийстве и нанесении травм рецидивист

По версии следствия, 49-летний обвиняемый 7 августа, находясь в квартире дома на улице Красина и будучи в состоянии алкогольного опьянения, ощутил неприязнь и ревность к соседу в отношении соседки. Он нанес по голове потерпевшего несколько ударов руками, от которых жертва через несколько месяцев скончалась в больнице.