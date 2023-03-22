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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В Екатеринбурге будет осужден обвиняемый в убийстве и нанесении травм рецидивист

22 марта 2023, 12:21
Фото: 1MI
Екатеринбуржец, забивший до смерти соседа и зарезавший друга детства, предстанет перед судом.

В Кировском суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело Эдуарда Симонова. Статьи две – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего, и убийство. Оба преступления были совершены в 2022 году.

По версии следствия, 49-летний обвиняемый 7 августа, находясь в квартире дома на улице Красина и будучи в состоянии алкогольного опьянения, ощутил неприязнь и ревность к соседу в отношении соседки. Он нанес по голове потерпевшего несколько ударов руками, от которых жертва через несколько месяцев скончалась в больнице.

16 ноября 2022 года обвиняемый, вновь находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт со своим давним знакомым. Он нанес ему несколько ударов ногами, отчего тот упал. Затем злоумышленник ножом нанес жертве 14 ударов, повредив тем самым многие жизненно-важные органы. Жертва преступления скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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#Наталья Лушина#Екатеринбург#Свердловская область#Смерть#Суд#Криминал#Убийство#Рецидивист#Алкогольное опьянение
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