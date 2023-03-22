В Екатеринбурге будет осужден обвиняемый в убийстве и нанесении травм рецидивист

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В Кировском суде Екатеринбурга рассмотрят уголовное дело Эдуарда Симонова. Статьи две – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего, и убийство. Оба преступления были совершены в 2022 году.
По версии следствия, 49-летний обвиняемый 7 августа, находясь в квартире дома на улице Красина и будучи в состоянии алкогольного опьянения, ощутил неприязнь и ревность к соседу в отношении соседки. Он нанес по голове потерпевшего несколько ударов руками, от которых жертва через несколько месяцев скончалась в больнице.
16 ноября 2022 года обвиняемый, вновь находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт со своим давним знакомым. Он нанес ему несколько ударов ногами, отчего тот упал. Затем злоумышленник ножом нанес жертве 14 ударов, повредив тем самым многие жизненно-важные органы. Жертва преступления скончалась на месте.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.