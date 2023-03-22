В Екатеринбурге уволили учительницу за посты в социальной сети

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
В приказе об увольнении учительницы русского языка школы-интерната № 10 говорится, что на ее личной странице во «ВКонтакте» размещены высказывания, порочащие органы государственной власти, а также фотографии с изображением алкогольных напитков и фотографии ее учеников.
Конфликт начался с жалобы матери одного из учеников, заметившей фото своего сына на личной странице учителя и пост, в котором говорится о ее сыне, но его имя не называется. Она подала жалобу директору школы и, в результате служебной проверки, было принято решение уволить педагога по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».
Учительница вела в социальной сети блог, в котором делилась фотографиями школьной жизни, своими наблюдениями за детьми и педагогическими выводами, а также выкладывала личные фотографии.
Родители учащихся двух классов написали директору письмо в поддержку этой учительницы, отметив, что она активно организовывала поездки ребят в музеи и зоопарки, не боясь брать на себя ответственность за детей с особенностями развития.
Директор школы подтвердил E1.RU информацию об увольнении педагога и выразил надежду, что в дальнейшем в ситуации будет разбираться суд.