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В Екатеринбурге уволили учительницу за посты в социальной сети

22 марта 2023, 06:17
Фото: 1MI
Администрация екатеринбургской школы-интерната уволила учительницу за посты на личной страничке в соцсети, сочтя их нарушающими закон.

В приказе об увольнении учительницы русского языка школы-интерната № 10 говорится, что на ее личной странице во «ВКонтакте» размещены высказывания, порочащие органы государственной власти, а также фотографии с изображением алкогольных напитков и фотографии ее учеников.

Конфликт начался с жалобы матери одного из учеников, заметившей фото своего сына на личной странице учителя и пост, в котором говорится о ее сыне, но его имя не называется. Она подала жалобу директору школы и, в результате служебной проверки, было принято решение уволить педагога по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».

Учительница вела в социальной сети блог, в котором делилась фотографиями школьной жизни, своими наблюдениями за детьми и педагогическими выводами, а также выкладывала личные фотографии.

Родители учащихся двух классов написали директору письмо в поддержку этой учительницы, отметив, что она активно организовывала поездки ребят в музеи и зоопарки, не боясь брать на себя ответственность за детей с особенностями развития.

Директор школы подтвердил E1.RU информацию об увольнении педагога и выразил надежду, что в дальнейшем в ситуации будет разбираться суд. 

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#Наталья Лушина#Дети#Происшествия#Общество#Школа#Учитель#Конфликт#Увольнение#Екатеринбург#Свердловская область
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