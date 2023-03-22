В Екатеринбурге уволили учительницу за посты в социальной сети

Конфликт начался с жалобы матери одного из учеников, заметившей фото своего сына на личной странице учителя и пост, в котором говорится о ее сыне, но его имя не называется. Она подала жалобу директору школы и, в результате служебной проверки, было принято решение уволить педагога по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».