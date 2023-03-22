В Нижнем Тагиле утверждены правила захоронения в колумбарии

Для размещения в стене скорби на Рогожинском кладбище урны с прахом необходимо подать заявление в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», предоставив документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти, справку о кремации и документы, подтверждающие близкое родство с умершим. Отказать в размещении праха могут в двух случаях: непредоставление требуемых документов или отсутствие ниш в колумбарии.