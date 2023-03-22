В Нижнем Тагиле утверждены правила захоронения в колумбарии

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Для размещения в стене скорби на Рогожинском кладбище урны с прахом необходимо подать заявление в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», предоставив документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти, справку о кремации и документы, подтверждающие близкое родство с умершим. Отказать в размещении праха могут в двух случаях: непредоставление требуемых документов или отсутствие ниш в колумбарии.
В случае, если заявка будет удовлетворена, то родственник умершего за свой счет должен изготовить и установить плиту, закрывающую нишу колумбария. А на погребальной урне должны быть написаны фамилия, имя, отчество умершего и регистрационный номер кремации. После захоронение официально регистрируется в электронной базе, а родственнику выдаются соответствующие документы.
Содержать место захоронения в надлежащем состоянии и следить за целостность плиты обязаны родные умершего. Однако проводить ремонт можно только с разрешения «Службы заказчика городского хозяйства» после подачи заявления на выполнение требуемых работ.
Посещать колумбарий можно в часы работы кладбища: с 1 мая по 30 сентября — с 8 до 20 часов, с 1 октября по 30 апреля — с 8 до 18 часов. При этом на фасаде стены скорби нельзя оставлять цветы или другую ритуальную атрибутику.