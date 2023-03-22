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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Нижнем Тагиле утверждены правила захоронения в колумбарии

22 марта 2023, 11:07
Фото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила утвердила порядок захоронения урн с прахом в колумбарии.

Для размещения в стене скорби на Рогожинском кладбище урны с прахом необходимо подать заявление в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», предоставив документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти, справку о кремации и документы, подтверждающие близкое родство с умершим. Отказать в размещении праха могут в двух случаях: непредоставление требуемых документов или отсутствие ниш в колумбарии.

В случае, если заявка будет удовлетворена, то родственник умершего за свой счет должен изготовить и установить плиту, закрывающую нишу колумбария. А на погребальной урне должны быть написаны фамилия, имя, отчество умершего и регистрационный номер кремации. После захоронение официально регистрируется в электронной базе, а родственнику выдаются соответствующие документы.

Содержать место захоронения в надлежащем состоянии и следить за целостность плиты обязаны родные умершего. Однако проводить ремонт можно только с разрешения «Службы заказчика городского хозяйства» после подачи заявления на выполнение требуемых работ.

Посещать колумбарий можно в часы работы кладбища: с 1 мая по 30 сентября — с 8 до 20 часов, с 1 октября по 30 апреля — с 8 до 18 часов. При этом на фасаде стены скорби нельзя оставлять цветы или другую ритуальную атрибутику. 

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#Анна Григорьева#Кладбище#Похороны#Правила#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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