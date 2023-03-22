В Свердловской области стало меньше преступлений

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
За прошлый год в регионе произошло 51,82 тысячи преступлений, рассказал начальник регионального штаба ГУ МВД Станислав Каргаев на заседании комитета по вопросам законодательства, пишет Ура.ру.
Отмечается снижение на 26,7% количества лиц, погибших от преступных посягательств, — добавил Каргаев.
Помимо этого, за год сотрудники полиции сумели предотвратить 13 экстремистских злодеяний, раскрыли более пяти тысяч преступлений о незаконном обороте запрещенных веществ, изъяв из оборота 118,193 кг наркотиков.
Более подробно отчет будет рассмотрен на скором заседании областного парламента.