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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В Свердловской области стало меньше преступлений

22 марта 2023, 09:37
Фото: 1MI

В Свердловской области снизилось количество преступлений

Количество преступлений в Свердловской области уменьшилось. Зарегистрированных преступлений черты закона стало на 4,9% меньше по результатам 2022 года.

За прошлый год в регионе произошло 51,82 тысячи преступлений, рассказал начальник регионального штаба ГУ МВД Станислав Каргаев на заседании комитета по вопросам законодательства, пишет Ура.ру.

Отмечается снижение на 26,7% количества лиц, погибших от преступных посягательств, — добавил Каргаев.

Помимо этого, за год сотрудники полиции сумели предотвратить 13 экстремистских злодеяний, раскрыли более пяти тысяч преступлений о незаконном обороте запрещенных веществ, изъяв из оборота 118,193 кг наркотиков.

Более подробно отчет будет рассмотрен на скором заседании областного парламента.

Более 100 преступлений прошлых лет раскрыто за год в Нижнем Тагиле
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#Елена Озерова#Свердловская область#Преступления#Статистика#МВД#Управление мвд#Происшествия#Новости УрФО
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