Здание бывшей пиццерии на улице Первомайской в Нижнем Тагиле не продается несмотря на ранее появившуюся в СМИ информацию о продаже. В объявлении сообщалось, что пиццерия стоит 59,9 млн рублей. В помещении находились две точки общепита, в первой – пиццерия, а во второй - ресторан украинской кухни.