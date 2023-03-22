Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Подросткам от 14 до 18 лет предложили временные работы. Ребята могут поучаствовать в благоустройстве Нижнего Тагила, организации спортивных и культурных мероприятий, уборке помещений. Поработать подростки могут в течение лета.
Здание бывшей пиццерии на улице Первомайской в Нижнем Тагиле не продается несмотря на ранее появившуюся в СМИ информацию о продаже. В объявлении сообщалось, что пиццерия стоит 59,9 млн рублей. В помещении находились две точки общепита, в первой – пиццерия, а во второй - ресторан украинской кухни.
Власти Нижнего Тагила утвердили порядок захоронения урн с прахом в колумбарии. Для размещения урн на Рогожинском кладбище нужно подать заявление в Службу заказчика городского хозяйства. Там могут выдать и отказ – если отсутствуют ниши в колумбарии или поданы не все документы.
4 апреля в Нижнем Тагиле начнется регистрация заявлений в летние лагеря для детей. Подать заявки можно будет до 13 апреля. В 2023 году будет работать четыре смены в лагерях «Уральский огонек», «Антоновский», «Звонкие голоса», «Изумрудный» и других.
С 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей увеличилась цена закупки на разработку рабочей документации для строительства новой котельной в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Первая закупка объявлялась в феврале. Теперь опубликован новый тендер.