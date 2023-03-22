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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

В Тагиле утвержден порядок захоронения урн, а подросткам предложили поработать летом

22 марта 2023, 15:36
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле утвержден порядок захоронения урн, а подросткам предложили поработать на летний период. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 22 марта.

Подросткам от 14 до 18 лет предложили временные работы. Ребята могут поучаствовать в благоустройстве Нижнего Тагила, организации спортивных и культурных мероприятий, уборке помещений. Поработать подростки могут в течение лета.

Не менее 650 подростков из Нижнего Тагила трудоустроят в этом году на летний период
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Здание бывшей пиццерии на улице Первомайской в Нижнем Тагиле не продается несмотря на ранее появившуюся в СМИ информацию о продаже. В объявлении сообщалось, что пиццерия стоит 59,9 млн рублей. В помещении находились две точки общепита, в первой – пиццерия, а во второй - ресторан украинской кухни.

Пиццерия на Первомайской в Нижнем Тагиле не продается
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Власти Нижнего Тагила утвердили порядок захоронения урн с прахом в колумбарии. Для размещения урн на Рогожинском кладбище нужно подать заявление в Службу заказчика городского хозяйства. Там могут выдать и отказ – если отсутствуют ниши в колумбарии или поданы не все документы.

В Нижнем Тагиле утверждены правила захоронения в колумбарии
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4 апреля в Нижнем Тагиле начнется регистрация заявлений в летние лагеря для детей. Подать заявки можно будет до 13 апреля. В 2023 году будет работать четыре смены в лагерях «Уральский огонек», «Антоновский», «Звонкие голоса», «Изумрудный» и других.

4 апреля в Нижнем Тагиле стартует запись в загородные лагеря на летние каникулы
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С 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей увеличилась цена закупки на разработку рабочей документации для строительства новой котельной в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом. Первая закупка объявлялась в феврале. Теперь опубликован новый тендер.

Почти в 4 раза выросла стоимость закупки на строительство котельной в Черноисточинске
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