ВАЗ сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Мужчина, ехавший по Вогульской улице, при повороте на Красноармейскую сперва посмотрел влево, а потом уже направо. Женщину, шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу, он заметил, однако затормозить вовремя не получилось, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.