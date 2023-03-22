ВАЗ сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Мужчина, ехавший по Вогульской улице, при повороте на Красноармейскую сперва посмотрел влево, а потом уже направо. Женщину, шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу, он заметил, однако затормозить вовремя не получилось, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
Водитель предложил пострадавшей вызвать скорую помощь, а когда женщина отказалась, он отвез ее в травмпункт больницы №3.
В травмпункте, установив, что в результате наезда женщина получила ушибы головы, пострадавшую отпустили домой. Мужчина рассказал о случившемся в Госавтоинспекцию.
Сотрудники ГИБДД провели проверку. По результатам освидетельствования мужчина оказался трезв, стаж его вождения составляет 24 года. К ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался.
Водитель был привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу и за несоблюдение ПДД.