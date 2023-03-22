TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

ВАЗ сбил женщину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

22 марта 2023, 05:56
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
40-летний мужчина, управлявший отечественным автомобилем ВАЗ, сбил 64-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на Красноармейской улице в Нижнем Тагиле. Авария случилась вечером 21 марта 2023 года.

Мужчина, ехавший по Вогульской улице, при повороте на Красноармейскую сперва посмотрел влево, а потом уже направо. Женщину, шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу, он заметил, однако затормозить вовремя не получилось, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Водитель предложил пострадавшей вызвать скорую помощь, а когда женщина отказалась, он отвез ее в травмпункт больницы №3.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В травмпункте, установив, что в результате наезда женщина получила ушибы головы, пострадавшую отпустили домой. Мужчина рассказал о случившемся в Госавтоинспекцию.

Сотрудники ГИБДД провели проверку. По результатам освидетельствования мужчина оказался трезв, стаж его вождения составляет 24 года. К ответственности за нарушение ПДД ранее не привлекался.

Водитель был привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу и за несоблюдение ПДД.

Сбивший подростка и сбежавший с места ДТП водитель найден под Нижним Тагилом
Узнать подробнее
Читайте также:
За травмирование внучки в ДТП бабушке из Екатеринбурга грозит до 2 лет тюрьмыДело о смертельном ДТП на Малышева в Екатеринбурге рассмотрит кассационный судАвтобус с пассажирами попал в ДТП в Нижнем Тагиле
#Пострадавшие#Авария#Дорога#Автомобиль#Пешеход#Водитель#ДТП#Свердловская область#Новости УрФО#Нижний Тагил#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
На депутата Нижнего Тагила Римму Ильину составлен протокол за незаконный митинг
Вчера, 12:21
В Нижнем Тагиле открылся мобильный пункт для записи добровольцев на СВО
Вчера, 08:42
Перевозчики в Тагиле получили второе предостережение от дорнадзора за игнор незрячих
Вчера, 10:51
Организатор стихийного митинга на Леневке под Тагилом подставил полицию и участников
Вчера, 09:11
Итоги недели: «крестовый поход» тагильских депутатов и угроза затопления навозом
20 марта 10:24
Количество самоубийств выросло в колониях Нижнего Тагила в год начала СВО
20 марта 11:56