Восьмиэтажный бизнес-центр вспыхнул из-за Porsche в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Огонь, вспыхнувший на площади 50 квадратов, распространился по фасаду бизнес-центра, достигнув восьмого этажа. Тушить здание и автомобиль приехали 29 спасателей и девять единиц техники, пишет Е1.
По словам владельца загоревшейся иномарки, кто-то специально решил поджечь автомобиль. Однако версий, кто бы это мог быть, у мужчины нет.
Сведений о пострадавших во время пожара пока не было.
Напомним, 21 марта 2023 года в Нижнем Тагиле в результате вспыхнувшего пожара на улице Орджоникидзе сгорело два автомобиля — отечественный ВАЗ и иномарка Great Wall.