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Восьмиэтажный бизнес-центр вспыхнул из-за Porsche в Екатеринбурге

22 марта 2023, 03:26
Фото: Е1
Восьмиэтажный бизнес-центр в Екатеринбурге на улице Коминтерна загорелся ночью 22 марта 2023 года. Огонь на здание перебросился с горевшего поблизости автомобиля Porshe.

Огонь, вспыхнувший на площади 50 квадратов, распространился по фасаду бизнес-центра, достигнув восьмого этажа. Тушить здание и автомобиль приехали 29 спасателей и девять единиц техники, пишет Е1.

Видео: Е1

По словам владельца загоревшейся иномарки, кто-то специально решил поджечь автомобиль. Однако версий, кто бы это мог быть, у мужчины нет.

Сведений о пострадавших во время пожара пока не было.

Напомним, 21 марта 2023 года в Нижнем Тагиле в результате вспыхнувшего пожара на улице Орджоникидзе сгорело два автомобиля — отечественный ВАЗ и иномарка Great Wall.

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#Пожар#Автомобиль#Бизнес-центр#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург#Новости УрФО#Елизавета Зиборова#Видео
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