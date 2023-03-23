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49 нарушений выявлено по итогам проверки зимнего содержания дорог на Вагонке в Тагиле

23 марта 2023, 17:24
Фото: 1MI
По итогам надзорных мероприятий по ненадлежащему содержанию автодорог Дзержинского района Нижнего Тагила в осенне-зимний период 2022–2023 гг было выявлено 49 нарушений.

Сотрудники прокуратуры вместе с сотрудниками МУ МВД «Нижнетагильское» провели обследование состояния более 50 автодорог, рассказали в пресс-службе районной прокуратуры Нижнего Тагила.

По результатам проверки было выявлено 49 нарушений требований ГОСТа, технического регламента таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», а также ФЗ «О безопасности дорожного движения».

В большинстве нарушения были выявлены в виде наличия снега и обледенелости на проезжей части, которые снижают качество дорожного покрытия, а также наличия сугробов около пешеходных переходов.

Районная прокуратура внесла три представления о ликвидации выявленных нарушений. Все нарушения были полностью ликвидированы.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле из-за гололеда оказалось травмировано более 380 местных жителей.

Более 380 человек травмировались из-за гололеда в Нижнем Тагиле с начала недели
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