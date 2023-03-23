49 нарушений выявлено по итогам проверки зимнего содержания дорог на Вагонке в Тагиле

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Сотрудники прокуратуры вместе с сотрудниками МУ МВД «Нижнетагильское» провели обследование состояния более 50 автодорог, рассказали в пресс-службе районной прокуратуры Нижнего Тагила.
По результатам проверки было выявлено 49 нарушений требований ГОСТа, технического регламента таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», а также ФЗ «О безопасности дорожного движения».
В большинстве нарушения были выявлены в виде наличия снега и обледенелости на проезжей части, которые снижают качество дорожного покрытия, а также наличия сугробов около пешеходных переходов.
Районная прокуратура внесла три представления о ликвидации выявленных нарушений. Все нарушения были полностью ликвидированы.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле из-за гололеда оказалось травмировано более 380 местных жителей.