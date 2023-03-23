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Published Сегодня, 05:35

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Updated Сегодня, 05:37

Более 360 единиц инфицированного транспорта ежегодно обрабатывают в Нижнем Тагиле

23 марта 2023, 05:35
Фото: 1MI
Дезинфекцию транспортных средств проводят сотрудники филиала тагильского Роспотребнадзора в санпропускнике на улице Верхняя Черепанова, 109.

Согласно санитарному законодательству, дезинфекции подлежит транспорт разных категорий: пассажирский, грузовой, железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный, метрополитен, а также предназначенный для перевозки инфекционных больных и пищевых продуктов.

Ежегодно проводится дезинфекция пищевого и санитарного автотранспорта, осуществляющего перевозку инфекционных больных или зараженный биоматериал, — рассказала TagilCity.ru главврач Нижнетагильского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Елена Ромашина.

Так в 2022 году было дезинфицировано 367 единиц транспорта, в 2021 году — 366 единиц, а в 2020 году — 372 автомобиля.

Также в Роспотребнадзоре пояснили, что за кратность и качество дезинфекции общественного транспорта в Нижнем Тагиле несут ответственность владельцы автопарков. Обработка должна проводиться силами коммерческих организаций дезинфекционного профиля либо сотрудниками организаций, осуществляющих перевозку пассажиров.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Инфекция#Роспотребнадзор#Обработка#Дезинфекция#Транспорт#Здоровье#Эксклюзив
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