Более 360 единиц инфицированного транспорта ежегодно обрабатывают в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Согласно санитарному законодательству, дезинфекции подлежит транспорт разных категорий: пассажирский, грузовой, железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный, метрополитен, а также предназначенный для перевозки инфекционных больных и пищевых продуктов.
Ежегодно проводится дезинфекция пищевого и санитарного автотранспорта, осуществляющего перевозку инфекционных больных или зараженный биоматериал, — рассказала TagilCity.ru главврач Нижнетагильского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Елена Ромашина.
Так в 2022 году было дезинфицировано 367 единиц транспорта, в 2021 году — 366 единиц, а в 2020 году — 372 автомобиля.
Также в Роспотребнадзоре пояснили, что за кратность и качество дезинфекции общественного транспорта в Нижнем Тагиле несут ответственность владельцы автопарков. Обработка должна проводиться силами коммерческих организаций дезинфекционного профиля либо сотрудниками организаций, осуществляющих перевозку пассажиров.