Буцаев рассказал о старте второго сезона акции "Миллион - Родине!"

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Как пишет 360tv.ru, в этом году эковолонтеры планируют привлечь к участию в акции по сбору макулатуры не менее ста тысяч человек. Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в 2023 году акция “Миллион - Родине!” проходит второй раз. Ее первый сезон состоялся в прошлом году - акцию проводили с
пятнадцатого сентября по пятое декабря. Тогда в ней приняли участие больше восьмидесяти трех тысяч человек из семидесяти регионов России. Ими было собрано и отправлено на переработку 73 тысячи тонн, а средства от сдачи в переработку в размере миллиона рублей передали на гумпомощь детскому дому и приюту для животных в ЛНР.
По словам Буцаева, в этом году в рамках акции будет осуществляться не только сбор макулатуры, но также много внимания уделят экологическому просвещению граждан. Молодым людям расскажут о переработке вторсырья, реформе в отрасли обращения с отходами, познакомят с экологическими привычками.
Акция будет проводится в двух форматах: желающие смогут самостоятельно организовать у себя в учреждении сбор макулатуры либо отнести вторичное сырье в специальные пункты приема. Первый формат подходит для образовательных организаций, включая школы и детские дошкольные организации, отделения домов молодежи, организации дополнительного образования, и предприятий. Оформить заявку на вывоз вторсырья можно при накоплении не менее пятисот килограммов макулатуры.
Также желающие смогут принять участие в акции индивидуально - отнести макулатуру в организации, осуществляющие ее сбор. Адреса пунктов приема указаны на официальном сайте акции. Логистическим партнером акции по вывозу вторичного сырья выступит сервис «Убиратор».
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко заявил, что в рамках акции помимо непосредственной сдачи макулатуры запланировано экологическое просвещение участников. Российский экологический оператор совместно с экологическими активистами организуют экологические уроки, просветительские программы и экскурсии на предприятия, которые специализируются на переработке ТКО в разных российских регионах.