Буцаев рассказал о старте второго сезона акции "Миллион - Родине!"

Как пишет 360tv.ru, в этом году эковолонтеры планируют привлечь к участию в акции по сбору макулатуры не менее ста тысяч человек. Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в 2023 году акция “Миллион - Родине!” проходит второй раз. Ее первый сезон состоялся в прошлом году - акцию проводили с