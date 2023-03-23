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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Буцаев рассказал о старте второго сезона акции "Миллион - Родине!"

23 марта 2023, 12:15
Фото: 1MI
В России с двадцатого марта по пятое июня текущего года будет проводиться акция, организаторами которой выступают Российский экологический оператор и всероссийская общественная организация волонтеров-экологов “Делай!”. В рамках ее реализации пройдет акция по сбору макулатуры “Миллион - Родине!”.

Как пишет 360tv.ru, в этом году эковолонтеры планируют привлечь к участию в акции по сбору макулатуры не менее ста тысяч человек. Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что в 2023 году акция “Миллион - Родине!” проходит второй раз. Ее первый сезон состоялся в прошлом году - акцию проводили с

пятнадцатого сентября по пятое декабря. Тогда в ней приняли участие больше восьмидесяти трех тысяч человек из семидесяти регионов России. Ими было собрано и отправлено на переработку 73 тысячи тонн, а средства от сдачи в переработку в размере миллиона рублей передали на гумпомощь детскому дому и приюту для животных в ЛНР.

По словам Буцаева, в этом году в рамках акции будет осуществляться не только сбор макулатуры, но также много внимания уделят экологическому просвещению граждан. Молодым людям расскажут о переработке вторсырья, реформе в отрасли обращения с отходами, познакомят с экологическими привычками.

Акция будет проводится в двух форматах: желающие смогут самостоятельно организовать у себя в учреждении сбор макулатуры либо отнести вторичное сырье в специальные пункты приема. Первый формат подходит для образовательных организаций, включая школы и детские дошкольные организации, отделения домов молодежи, организации дополнительного образования, и предприятий. Оформить заявку на вывоз вторсырья можно при накоплении не менее пятисот килограммов макулатуры.

Также желающие смогут принять участие в акции индивидуально - отнести макулатуру в организации, осуществляющие ее сбор. Адреса пунктов приема указаны на официальном сайте акции. Логистическим партнером акции по вывозу вторичного сырья выступит сервис «Убиратор».

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко заявил, что в рамках акции помимо непосредственной сдачи макулатуры запланировано экологическое просвещение участников. Российский экологический оператор совместно с экологическими активистами организуют экологические уроки, просветительские программы и экскурсии на предприятия, которые специализируются на переработке ТКО в разных российских регионах.

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