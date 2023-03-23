Часть беженцев планирует остаться в Нижнем Тагиле

Некоторые из них выехали или планируют выехать в другие регионы, где у них могут быть родственники или другие интересы. А 13 человек планируют остаться в Нижнем Тагиле, рассказал первый заместитель мэра Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ» .