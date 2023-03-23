Часть беженцев планирует остаться в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Некоторые беженцы, прибывшие в январе в Нижний Тагил, решили остаться в городе. Ранее они находились в пункте временного размещения в Крыму, прибыв туда с Украины, а затем приехали на Урал. Для 36 человек в Нижнем Тагиле, в общежитии института испытания металлов, было подготовлено жилье.
Некоторые из них нашли в городе работу. Им была оказана помощь в переводе документов на русский язык, в получении жилищных сертификатов и банковских карт, проведены консультации с работодателями.
Некоторые из них выехали или планируют выехать в другие регионы, где у них могут быть родственники или другие интересы. А 13 человек планируют остаться в Нижнем Тагиле, рассказал первый заместитель мэра Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ» .