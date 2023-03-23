TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Часть беженцев планирует остаться в Нижнем Тагиле

23 марта 2023, 17:22
Фото: 1MI
Стало известно о дальнейших планах беженцев, приехавших из Крыма в Свердловскую область.

Некоторые беженцы, прибывшие в январе в Нижний Тагил, решили остаться в городе. Ранее они находились в пункте временного размещения в Крыму, прибыв туда с Украины, а затем приехали на Урал. Для 36 человек в Нижнем Тагиле, в общежитии института испытания металлов, было подготовлено жилье.

Некоторые из них нашли в городе работу. Им была оказана помощь в переводе документов на русский язык, в получении жилищных сертификатов и банковских карт, проведены консультации с работодателями.

Некоторые из них выехали или планируют выехать в другие регионы, где у них могут быть родственники или другие интересы. А 13 человек планируют остаться в Нижнем Тагиле, рассказал первый заместитель мэра Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ» .

Свердловский военнослужащий призвал не верить «фейкам» про СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Расширен список претендентов на выплаты из-за СВО в Свердловской областиМобилизованные после возвращения с СВО смогут вернуться на прежнее место работыМобильный пункт отбора на службу по контракту появился в Нижнем Тагиле
#Операция на Украине#Наталья Лушина#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#СВО#Украинские беженцы#Работа#Жилье
Подпишитесь
Товары в Нижнем Тагиле снижают объемы. Почему «худеют» продукты питания?
Сегодня, 16:21
Ильина заявила об отсутствии на митинге против постройки карьера под Нижним Тагилом
Сегодня, 15:51
Семья в Тагиле 10 лет платит за электроэнергию по завышенному тарифу
Сегодня, 15:22
Горноуральская дума порекомендовала приостановить разработку карьера на Леневке
Сегодня, 14:32
В Нижнем Тагиле на строительство понтонного моста потратят 120 млн рублей
Сегодня, 13:39
УВЗ объявляет набор на обучение с выплатой стипендии в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:53