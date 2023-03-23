Дело об изнасиловании в Нижнем Тагиле четыре раза отправляли на доследование

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Следствие по делу ее старшего брата длится уже два года. Из них он девять месяцев провел в СИЗО и получил право на реабилитацию. Его обвиняют в двух эпизодах с изнасилованиями младшей сестры – от 2014 года и от 2021 года.
Дело за это время уже четыре раза отправляли на доследование. Инцидент начался с того, что девочка, желая помочь жене брата, у которой на тот момент произошел конфликт с мужем, придумала эту историю, сообщает издание Е1.
По словам адвоката подозреваемого, несколько раз писались ходатайства о прекращении уголовного дела, но его отправляют на дополнительное следствие.
Если дело дойдет до суда, подозреваемому, отцу четверых малолетних детей, грозит срок до 20 лет лишения свободы.