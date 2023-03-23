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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Дело об изнасиловании в Нижнем Тагиле четыре раза отправляли на доследование

23 марта 2023, 13:07
Фото: 1MI
Следователь из Нижнего Тагила решил не закрывать дело об изнасиловании школьницы, несмотря на то, что она почти сразу призналась, что ничего не было, и уже два года не меняла своих показаний.

Следствие по делу ее старшего брата длится уже два года. Из них он девять месяцев провел в СИЗО и получил право на реабилитацию. Его обвиняют в двух эпизодах с изнасилованиями младшей сестры – от 2014 года и от 2021 года.

Дело за это время уже четыре раза отправляли на доследование. Инцидент начался с того, что девочка, желая помочь жене брата, у которой на тот момент произошел конфликт с мужем, придумала эту историю, сообщает издание Е1.

По словам адвоката подозреваемого, несколько раз писались ходатайства о прекращении уголовного дела, но его отправляют на дополнительное следствие.

Если дело дойдет до суда, подозреваемому, отцу четверых малолетних детей, грозит срок до 20 лет лишения свободы.

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#Наталья Лушина#Нижний Тагил#Свердловская область#Дети#Суд#Криминал#Следствие#Изнасилование
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