Детская поликлиника на Красном Камне начнет свою работу после ремонта в конце марта

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Осмотр юных тагильчан будут вести:
3 апреля к работе приступят все остальные участки и узкопрофильные специалисты.
Напомним, в детском медучреждении заменили системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, средства связи, охранно-пожарная сигнализация. Обновили электрику, двери, часть окон, сделали открытую регистратуру. В здании подготовили кабинет неотложной помощи с отдельным входом, для разделения потоков пациентов. Всего на ремонт было выделено более 33 миллионов рублей.
Торжественное открытие поликлиники запланировано на 6 апреля 2023 года.