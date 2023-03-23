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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 10:41

Детская поликлиника на Красном Камне начнет свою работу после ремонта в конце марта

23 марта 2023, 09:05
Фото: Пресс-служба ДГБ
В конце марта детская поликлиника по адресу Победы, 42 в Нижнем Тагиле возобновит свою работу после реконструкции. Прием пациентов начнут 3 участка и врачи узкого профиля.

Осмотр юных тагильчан будут вести:

  • 27, 28 и 31 участки;
  • отоларинголог;
  • аллерголог;
  • врач-педиатр кабинета ранней помощи по мониторингу состояния здоровья детей из группы перинатального риска.

3 апреля к работе приступят все остальные участки и узкопрофильные специалисты.

Напомним, в детском медучреждении заменили системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, средства связи, охранно-пожарная сигнализация. Обновили электрику, двери, часть окон, сделали открытую регистратуру. В здании подготовили кабинет неотложной помощи с отдельным входом, для разделения потоков пациентов. Всего на ремонт было выделено более 33 миллионов рублей.

Торжественное открытие поликлиники запланировано на 6 апреля 2023 года.

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#Анастасия Стрежнева#ДГБ#Детская поликлиника#Поликлиника#Ремонт#Общество#Здоровье#Свердловская область#Нижний Тагил
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