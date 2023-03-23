Детская поликлиника на Красном Камне начнет свою работу после ремонта в конце марта

Напомним, в детском медучреждении заменили системы водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, средства связи, охранно-пожарная сигнализация. Обновили электрику, двери, часть окон, сделали открытую регистратуру. В здании подготовили кабинет неотложной помощи с отдельным входом, для разделения потоков пациентов. Всего на ремонт было выделено более 33 миллионов рублей.