Для релокантов появилась новая угроза: экстрадиция из других стран набирает обороты

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Местные власти одобрили соглашение об экстрадиции с Россией. Журналисты «Новых известий» разбирались, стоит ли уехавшим начать из-за этого переживать и каких стран подобное правило коснется.
Таиланд сейчас очень популярен среди релокантов: по данным АТОР, только за январь 2023 года эта страна приняла свыше 200 тысяч наших жителей России. Причины отъезда у всех разные: кто-то поехал в более теплые края, кто-то избегает мобилизации и так далее.
Отмечается, что процедура экстрадиции на родину не нова для мира. Она существует уже столько же, сколько между собой общаются разные народы. Первое такое соглашение было заключено в далеком 1278 г. до н.э. между египетским фараоном Рамсесом II с царем хеттов Хаттусили II. В СССР такие соглашения заключались с конца 50-х годов.
В марте 2022 года, уже после начала спецоперации экстрадицию в Россию прекратила, например, Великобритания. Суд решил, что заявления об условиях содержания в тюрьмах РФ – не вполне верные. Далее до конца года российская прокуратура получила 56 отказов в экстрадиции от властей Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Польши, Чехии и других стран.
И далее России отказали в ряде экстрадиций. К примеру, Италия признала политическим преследованием гражданина Украины – основателя Польского театра в Москве Евгения Лавренчука. В РФ он обвиняется в крупном мошенничестве.
В общей сложности, с марта по май Генпрокуратура получила 43 отказа в экстрадиции из 56. Зато 166 запросов были удовлетворены.
А ранее власти Тайланда уже депортировали на родину россиянина. Это произошло в феврале 2023 года. Речь идет об Игоре Гужине, который обвиняется в заказном убийстве в 2017 году. Тогда еще не было соглашения об экстрадиции между этими странами. Выходит, что отсутствие такого соглашения – не гарант безопасности для бегущих от правосудия в России.