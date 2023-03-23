Для релокантов появилась новая угроза: экстрадиция из других стран набирает обороты

А ранее власти Тайланда уже депортировали на родину россиянина. Это произошло в феврале 2023 года. Речь идет об Игоре Гужине, который обвиняется в заказном убийстве в 2017 году. Тогда еще не было соглашения об экстрадиции между этими странами. Выходит, что отсутствие такого соглашения – не гарант безопасности для бегущих от правосудия в России.