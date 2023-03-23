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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

23 марта 2023, 09:28
Фото: 1MI
В выходные, преимущественно в субботу, в Нижнем Тагиле ожидается дождливая погода.

В субботу, 25 марта, в городе будет дождливо, а скорость ветра достигнет 10 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.

Днем температура воздуха составит +7 градусов тепла, а ночью +4 градуса. В воскресенье, 26 марта, синоптиками прогнозируется скорость ветра до 11 метров в секунду и аналогичные субботе температуры воздуха.

Новая рабочая неделя начнется с 12 градусов и дождей. В выходные геомагнитной активности и опасного ультрафиолетового излучения не прогнозируется.

Дожди и ветра ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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#Нижний Тагил#Погода#Выходные#Дождь#Плюсовые температуры#Природа#Эксклюзив#Елена Озерова
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