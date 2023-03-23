Дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В субботу, 25 марта, в городе будет дождливо, а скорость ветра достигнет 10 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
Днем температура воздуха составит +7 градусов тепла, а ночью +4 градуса. В воскресенье, 26 марта, синоптиками прогнозируется скорость ветра до 11 метров в секунду и аналогичные субботе температуры воздуха.
Новая рабочая неделя начнется с 12 градусов и дождей. В выходные геомагнитной активности и опасного ультрафиолетового излучения не прогнозируется.