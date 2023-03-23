Два ГАЗа и фура столкнулись на дороге Верхняя Тура - Качканар

Расследование, проведенное сотрудниками ГАИ, установило, что водитель ГАЗ-2790 имеет водительский стаж всего 2 месяца. Он откликнулся на просьбу знакомого подменить его и доставить груз - товар в один из магазинов Качканара. Все водители в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности, трезвы.