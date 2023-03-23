Два ГАЗа и фура столкнулись на дороге Верхняя Тура - Качканар

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Водитель автомобиля ГАЗ-2790, двигавшегося по трассе Верхняя Тура - Качканар в сторону Качканара, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовой фурой Daf с полуприцепом, вследствие этого произошло еще одно столкновение автомобиля ГАЗ-2790 – с автомашиной ГАЗ-274710.
Водитель грузовой фуры доставлен на скорой помощи в больницу Красноуральска с переломом нижней челюсти и ссадинами лица, а водитель ГАЗ-2790 обратился за медицинской помощью в больницу Кушвы.
Расследование, проведенное сотрудниками ГАИ, установило, что водитель ГАЗ-2790 имеет водительский стаж всего 2 месяца. Он откликнулся на просьбу знакомого подменить его и доставить груз - товар в один из магазинов Качканара. Все водители в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности, трезвы.
На данном участке дороги устраняются последствия столкновения, установлено реверсивное движение, сообщают в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.