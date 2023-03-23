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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Горноуральская дума порекомендовала приостановить разработку карьера на Леневке

23 марта 2023, 14:32
Фото: 1MI
Рубку леса под Нижним Тагилом депутаты ГГО рекомендовали приостановить до тех пор, пока разработчики месторождения не получат положительное заключение Роспотребнадзора на проект санитарно-защитной зоны.

16 марта комиссия Горноуральской думы заслушала все стороны конфликта вокруг разработки гранитного карьера у Леневского водохранилища. Затем депутаты, отложив принятие решения на неделю, посетили карьер у Леневки, чтобы оценить масштабы рубки леса, а также побывали на подобном по устройству Сагринском карьере.

Как гласит один из пунктов решения комиссии Горноуральской думы, «Тагильскому щебню» рекомендовано приостановить рубку леса на лесном участке Николо-Павловского лесничества в районе Леневки до получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.

У «Тагильского щебня» нет заключения о санитарно-защитной зоне на разработку карьера
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После того как все разрешительные документы будут собраны, главе Горноуральского округа Дмитрию Летникову рекомендовано организовать собрание жителей и дачников поселков, расположенных у границ месторождения.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский бизнесмен начал рубку векового леса, чтобы затем на площади в 150 гектаров раскопать карьер для добычи строительного гранита. Рубка, заготовка и вывозка леса начаты от станции Анатольская. Они производятся законно, подтвердили в Нижнетагильском лесничестве.

Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
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Жители близлежащих поселков выразили протест против разработки месторождения в 400 метрах от дачного кооператива, здравницы, детского лагеря и поселка. 16 марта в поселке Леневка прошел несанкционированный митинг против разработки карьера.

Пока у ООО «Тагильский щебень» нет положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект расчетной предварительной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), обосновывающий размер санитарно-защитной зоны предприятия по добыче и дроблению камня.

Не будет этих документов – и карьера не будет в принципе, - говорят представители Горноуральской думы.
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#Наталья Лушина#Леневка#Разработка карьера на Леневке под Нижним Тагилом#Общество#Карьер#Вырубка леса
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