Горноуральская дума порекомендовала приостановить разработку карьера на Леневке

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
16 марта комиссия Горноуральской думы заслушала все стороны конфликта вокруг разработки гранитного карьера у Леневского водохранилища. Затем депутаты, отложив принятие решения на неделю, посетили карьер у Леневки, чтобы оценить масштабы рубки леса, а также побывали на подобном по устройству Сагринском карьере.
Как гласит один из пунктов решения комиссии Горноуральской думы, «Тагильскому щебню» рекомендовано приостановить рубку леса на лесном участке Николо-Павловского лесничества в районе Леневки до получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.
После того как все разрешительные документы будут собраны, главе Горноуральского округа Дмитрию Летникову рекомендовано организовать собрание жителей и дачников поселков, расположенных у границ месторождения.
Ранее сообщалось, что екатеринбургский бизнесмен начал рубку векового леса, чтобы затем на площади в 150 гектаров раскопать карьер для добычи строительного гранита. Рубка, заготовка и вывозка леса начаты от станции Анатольская. Они производятся законно, подтвердили в Нижнетагильском лесничестве.
Жители близлежащих поселков выразили протест против разработки месторождения в 400 метрах от дачного кооператива, здравницы, детского лагеря и поселка. 16 марта в поселке Леневка прошел несанкционированный митинг против разработки карьера.
Пока у ООО «Тагильский щебень» нет положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект расчетной предварительной санитарно-защитной зоны (СЗЗ), обосновывающий размер санитарно-защитной зоны предприятия по добыче и дроблению камня.
Не будет этих документов – и карьера не будет в принципе, - говорят представители Горноуральской думы.