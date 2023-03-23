Горноуральская дума порекомендовала приостановить разработку карьера на Леневке

16 марта комиссия Горноуральской думы заслушала все стороны конфликта вокруг разработки гранитного карьера у Леневского водохранилища. Затем депутаты, отложив принятие решения на неделю, посетили карьер у Леневки, чтобы оценить масштабы рубки леса, а также побывали на подобном по устройству Сагринском карьере.