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Ильина заявила об отсутствии на митинге против постройки карьера под Нижним Тагилом

23 марта 2023, 15:51
Фото: TagilCity.ru
Депутат гордумы и директор санатория «Леневка» Римма Ильина заявила о том, что она не присутствовала на несанкционированном митинге против строительства щебеночного карьера на Леневке под Нижним Тагилом. Митинг состоялся 16 марта 2023 года.

В день, когда состоялся митинг, Ильина, по ее словам, пребывала в администрации Горноуральского городского округа на депутатских слушаниях по поводу постройки щебеночного карьера вблизи Леневского водохранилища, поэтому присутствовать на мероприятии она не могла, пишет АН «Между строк».

Сейчас в Пригородном суде Нижнего Тагила рассматривается дело в отношении Риммы Ильиной по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления властей».

Напомним, некоторое время назад представители ООО «Тагильский щебень» решили обосновать щебеночный карьер неподалеку от садов, лагеря «Звездный» и санатория на Леневском водохранилище. Местные жители выступили против этого решения.

Против строительства карьера выступили депутаты, в том числе имеющие отношение к металлургическому предприятию ЕВРАЗ НТМК, так как комбинат является владельцем санатория «Леневка».

Тагильчане выступили против добычи щебня близ лагеря и санатория на Леневке
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