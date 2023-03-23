Ильина заявила об отсутствии на митинге против постройки карьера под Нижним Тагилом

Депутат гордумы и директор санатория «Леневка» Римма Ильина заявила о том, что она не присутствовала на несанкционированном митинге против строительства щебеночного карьера на Леневке под Нижним Тагилом. Митинг состоялся 16 марта 2023 года.

Сюжет Разработка карьера на Леневке под Нижним Тагилом