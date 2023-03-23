Ильина заявила об отсутствии на митинге против постройки карьера под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В день, когда состоялся митинг, Ильина, по ее словам, пребывала в администрации Горноуральского городского округа на депутатских слушаниях по поводу постройки щебеночного карьера вблизи Леневского водохранилища, поэтому присутствовать на мероприятии она не могла, пишет АН «Между строк».
Сейчас в Пригородном суде Нижнего Тагила рассматривается дело в отношении Риммы Ильиной по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления властей».
Напомним, некоторое время назад представители ООО «Тагильский щебень» решили обосновать щебеночный карьер неподалеку от садов, лагеря «Звездный» и санатория на Леневском водохранилище. Местные жители выступили против этого решения.
Против строительства карьера выступили депутаты, в том числе имеющие отношение к металлургическому предприятию ЕВРАЗ НТМК, так как комбинат является владельцем санатория «Леневка».