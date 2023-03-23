Когда лучше покупать горящие туры в Египет

Для начала стоит отметить, что самыми востребованными среди туристов считаются периоды с апреля по май и с сентября до октября. В это время египетские отели заполнены под завязку, поскольку море хорошо прогревается, а жара не столь изнурительная, как в другие месяцы. Летом, особенно в июне–июле, отдых становится самым дешевым. Температура воздуха в этот сезон может приближаться к 50-градусной отметке, и мало кто из туристов готов терпеть такой зной.