Когда лучше покупать горящие туры в Египет

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
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Однако существуют определенные месяцы, когда туры в Египет можно купить с максимальной выгодой. В нашей статье мы рассмотрим такие периоды и расскажем, почему в это время можно существенно сэкономить.
Отдых в Египте летом
Для начала стоит отметить, что самыми востребованными среди туристов считаются периоды с апреля по май и с сентября до октября. В это время египетские отели заполнены под завязку, поскольку море хорошо прогревается, а жара не столь изнурительная, как в другие месяцы. Летом, особенно в июне–июле, отдых становится самым дешевым. Температура воздуха в этот сезон может приближаться к 50-градусной отметке, и мало кто из туристов готов терпеть такой зной.
Однако даже в сильную жару в Египте можно хорошо отдохнуть. Благо, номера в гостиницах оборудованы кондиционерами, а на пляжах можно освежиться в прохладной морской воде. Чтобы не страдать от высокой температуры, стоит придерживаться некоторых рекомендаций:
Дешевые путевки зимой
Зимой выделяют несколько сезонов, когда можно выгодно отдохнуть по горящей путевке. Первый начинается в конце ноября и длится примерно до 24–25 декабря. В этот период в Египте дуют сильные ветры, а температура воды может опускаться до +22 °C. Далеко не каждому нравятся такие погодные условия, поэтому отели пустуют.
Далее следуют январские праздники, которые считаются «высоким» сезоном, а за ними наступает второй дешевый период, который продолжается до конца зимы. В январе цены снижаются из-за плохой погоды — воздух и вода становятся еще более прохладными в сравнении с декабрем, поэтому купаться в море не слишком комфортно.
С другой стороны, если купить горящий тур на январь, всегда можно поплавать в подогреваемом бассейне отеля. Прохладная погода благоприятствует познавательным экскурсиям и посещению знаменитых египетских достопримечательностей.
Самым некомфортным для отдыха считается февраль. Морская вода может остывать даже до +18 °C, а море часто штормит и не позволяет купаться. При поездке в этот период стоит учитывать, что в конце февраля цены могут несколько повышаться из-за возвращения паломников, которые следовали в Мекку.
Туры в начале весны
С приходом весны в стране начинается сезон пустынных ветров. Море еще остается прохладным, а сильные ветры не располагают к купанию даже в бассейне. Но поездка в Египет в марте станет отличным решением для любителей экскурсий. Температура воздуха достаточно теплая для продолжительных прогулок, к тому же достопримечательности посещает меньше туристов, то есть вы можете рассмотреть их без спешки и суеты.
Таким образом, пик падения цен на отдых в Египте приходится на июнь–июль, декабрь и период с середины января до конца марта. В это время можно купить тур по приятной цене и сэкономить на путешествии.
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