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Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Когда лучше покупать горящие туры в Египет

23 марта 2023, 17:31
Фото: piqsels.com
Египет пользуется повышенным спросом среди отдыхающих на протяжении всего года. Мягкий климат и теплое море делают его популярным направлением в любой сезон.

Однако существуют определенные месяцы, когда туры в Египет можно купить с максимальной выгодой. В нашей статье мы рассмотрим такие периоды и расскажем, почему в это время можно существенно сэкономить.

Отдых в Египте летом

Для начала стоит отметить, что самыми востребованными среди туристов считаются периоды с апреля по май и с сентября до октября. В это время египетские отели заполнены под завязку, поскольку море хорошо прогревается, а жара не столь изнурительная, как в другие месяцы. Летом, особенно в июне–июле, отдых становится самым дешевым. Температура воздуха в этот сезон может приближаться к 50-градусной отметке, и мало кто из туристов готов терпеть такой зной.

Однако даже в сильную жару в Египте можно хорошо отдохнуть. Благо, номера в гостиницах оборудованы кондиционерами, а на пляжах можно освежиться в прохладной морской воде. Чтобы не страдать от высокой температуры, стоит придерживаться некоторых рекомендаций:

  • гулять по курорту, посещать рестораны или кафе лучше в вечернее время, после 17:00;
  • не забывайте защищать голову от солнца при помощи панам, шляп или тентов и зонтов на пляже;
  • желательно не ездить на экскурсии в южную часть Египта, а именно — в Луксор и Асуан, поскольку поездка может стать настоящим мучением;
  • если планируется путешествие с маленькими детьми, лучше перенести его на более комфортный период или выбрать другую страну, где не так жарко;
  • старайтесь дозировать пребывание на солнце, не выходите из отеля в полуденную жару;
  • необходимо пить больше чистой воды;
  • при наличии сердечно-сосудистых заболеваний рекомендуется отказаться от продолжительных экскурсий на открытом воздухе.

Дешевые путевки зимой

Зимой выделяют несколько сезонов, когда можно выгодно отдохнуть по горящей путевке. Первый начинается в конце ноября и длится примерно до 24–25 декабря. В этот период в Египте дуют сильные ветры, а температура воды может опускаться до +22 °C. Далеко не каждому нравятся такие погодные условия, поэтому отели пустуют.

Далее следуют январские праздники, которые считаются «высоким» сезоном, а за ними наступает второй дешевый период, который продолжается до конца зимы. В январе цены снижаются из-за плохой погоды — воздух и вода становятся еще более прохладными в сравнении с декабрем, поэтому купаться в море не слишком комфортно.

С другой стороны, если купить горящий тур на январь, всегда можно поплавать в подогреваемом бассейне отеля. Прохладная погода благоприятствует познавательным экскурсиям и посещению знаменитых египетских достопримечательностей.

Самым некомфортным для отдыха считается февраль. Морская вода может остывать даже до +18 °C, а море часто штормит и не позволяет купаться. При поездке в этот период стоит учитывать, что в конце февраля цены могут несколько повышаться из-за возвращения паломников, которые следовали в Мекку.

Туры в начале весны

С приходом весны в стране начинается сезон пустынных ветров. Море еще остается прохладным, а сильные ветры не располагают к купанию даже в бассейне. Но поездка в Египет в марте станет отличным решением для любителей экскурсий. Температура воздуха достаточно теплая для продолжительных прогулок, к тому же достопримечательности посещает меньше туристов, то есть вы можете рассмотреть их без спешки и суеты.

Таким образом, пик падения цен на отдых в Египте приходится на июнь–июль, декабрь и период с середины января до конца марта. В это время можно купить тур по приятной цене и сэкономить на путешествии.

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