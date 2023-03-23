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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле до конца марта

23 марта 2023, 10:33
Фото: 1MI
Магнитные бури до шести баллов по 9-балльной шкале прогнозируют синоптики Гисметео в Нижнем Тагиле до конца марта.

В пятницу, 24 марта, геомагнитная активность в городе составит шесть баллов — это умеренная магнитная буря. В ближайшие выходные, 25 и 26 марта, КП-индекс составит четыре и пять баллов.

На рабочей неделе с понедельника по среду, с 27 по 29 марта, в Нижнем Тагиле ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Однако в последние дни марта, в четверг и пятницу, сила магнитных бурь вновь поднимется до пяти баллов.

Фото: Гисметео

Метеозависимым тагильчанам стоит заранее готовиться к магнитным бурям. Медики рекомендуют иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Свердловская область#Магнитные бури#Давление#Прогноз#Синоптики#Природа#Погода#Эксклюзив
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