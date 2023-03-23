Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле до конца марта

На рабочей неделе с понедельника по среду, с 27 по 29 марта, в Нижнем Тагиле ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Однако в последние дни марта, в четверг и пятницу, сила магнитных бурь вновь поднимется до пяти баллов.