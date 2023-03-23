Магнитные бури ожидаются в Нижнем Тагиле до конца марта

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В пятницу, 24 марта, геомагнитная активность в городе составит шесть баллов — это умеренная магнитная буря. В ближайшие выходные, 25 и 26 марта, КП-индекс составит четыре и пять баллов.
На рабочей неделе с понедельника по среду, с 27 по 29 марта, в Нижнем Тагиле ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Однако в последние дни марта, в четверг и пятницу, сила магнитных бурь вновь поднимется до пяти баллов.
Метеозависимым тагильчанам стоит заранее готовиться к магнитным бурям. Медики рекомендуют иметь при себе необходимые лекарственные препараты.