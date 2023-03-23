Медведев сделал заявление по поводу ордера МУС на арест Путина

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Зампреда Совбеза России заявил, что арест российского президента будет равен объявлению войны РФ со стороны Запада. Об этом он сообщил у себя в telegram-канале.
Также Медведев добавил, что принятым решением МУС усугубляет и без того напряженные отношения РФ и Запада.
Напомним, 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и на Марию Львову-Белову. Озвученная причина ордера — «незаконный ввоз украинских детей в РФ».