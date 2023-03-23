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Медведев сделал заявление по поводу ордера МУС на арест Путина

23 марта 2023, 06:19
Фото: 1MI
Дмитрий Медведев рассказал, что может означать арест Владимира Путина, ордер на который выдал МУС.

Зампреда Совбеза России заявил, что арест российского президента будет равен объявлению войны РФ со стороны Запада. Об этом он сообщил у себя в telegram-канале.

Также Медведев добавил, что принятым решением МУС усугубляет и без того напряженные отношения РФ и Запада.

Напомним, 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и на Марию Львову-Белову. Озвученная причина ордера — «незаконный ввоз украинских детей в РФ».

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Путина и детского омбудсмена
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#Елизавета Зиборова#Владимир Путин#Заявление#Медведев#Дмитрий Медведев#Общество
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