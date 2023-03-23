Модульбанк предлагает новый сервис по открытию и ведению пунктов выдачи заказов

О том, что Модульбанк запустил новый сервис для предпринимателей, желающих открыть свой ПВЗ, стало известно относительно недавно. Сервис разработан таким образом, что управлять пунктом выдачи заказов можно при минимальном участии. С помощью экспертов банка предприниматель может наладить управление всеми процессами. Помимо рутинных процессов эксперты берут на себя и другие бизнес-задачи. Это полный аудит ПВЗ, помощь в оформлении помещений, подбор и обучение персонала, контроль и закупка расходников, ведение управленческой и бухгалтерской отчетности, а также юридическое сопровождение.