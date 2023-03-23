Модульбанк предлагает новый сервис по открытию и ведению пунктов выдачи заказов

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Количество пунктов выдачи заказов, открываемых крупными сетями, растет. В этой связи многие региональные предприниматели, имеющие достаточный опыт в этой области, видят новые возможности для развития своего бизнеса. По статистике, в настоящее время через ПВЗ получают свои товары почти две трети клиентов онлайн-магазинов. Об этом пишет newsnn.ru.
О том, что Модульбанк запустил новый сервис для предпринимателей, желающих открыть свой ПВЗ, стало известно относительно недавно. Сервис разработан таким образом, что управлять пунктом выдачи заказов можно при минимальном участии. С помощью экспертов банка предприниматель может наладить управление всеми процессами. Помимо рутинных процессов эксперты берут на себя и другие бизнес-задачи. Это полный аудит ПВЗ, помощь в оформлении помещений, подбор и обучение персонала, контроль и закупка расходников, ведение управленческой и бухгалтерской отчетности, а также юридическое сопровождение.
Новый сервис поможет предпринимателям снизить риски и повысить рентабельность ПВЗ, при этом клиент сам выбирает объем необходимых ему услуг. Об этом заявил председатель правления Модульбанка Павел Семенов.
В настоящее время банк уже наладил сотрудничество с такими крупными маркетплейсами и курьерскими службами, как Wildberries, OZON, “Яндекс.Маркет”, DPD, Boxberry, “СберЛогистика” и PickPoint.
Ряд аналитиков прогнозируют, что на фоне растущего рынка электронной коммерции, а также из-за неравномерности развития пунктов выдачи заказов в разных регионах будет происходить дальнейший рост этого сегмента рынка. Своих максимальных значений он еще не достиг. Примечательно, что важнейшим фактором успеха в этой области станет шаговая доступность пунктов выдачи. Помимо удобного месторасположения, пункты выдачи должны отличаться широкой транспортной доступностью. Это условие особенно важно в контексте увеличения числа онлайн-покупок, когда потребитель рассчитывает на быструю и удобную доставку своих заказов.