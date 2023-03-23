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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Мужчина шел в ножом в сторону школы в Екатеринбурге

23 марта 2023, 13:26
Фото: 1MI
На Ботанике в Екатеринбурге задержали мужчину, который шел по улице с ножом прямо в направлении школы.

Подозрительного гражданина сперва заметили местные жители, которые забеспокоились вопросами о том, куда он идет. Об инциденте сообщило Е1.

По словам очевидцев, незнакомец шел быстро, при этом размахивая правой рукой, в которой у него виднелся нож. Шел он прямо по дворам.

Сообщения о его передвижениях распространялись в родительских чатах. Родители беспокоились, вдруг он шел к школе. Также они обратились в полицию.

После этого мужчину нашли, задержали и доставили в отделение полиции. Там ему придется объясниться о своем поведении. Его личность устанавливается, отметили в УМВД по Екатеринбургу.

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#Екатеринбург#Нож#Мужчина#Школа#Прохожий#Полиция#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова
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