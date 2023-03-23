Мужчина шел в ножом в сторону школы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Подозрительного гражданина сперва заметили местные жители, которые забеспокоились вопросами о том, куда он идет. Об инциденте сообщило Е1.
По словам очевидцев, незнакомец шел быстро, при этом размахивая правой рукой, в которой у него виднелся нож. Шел он прямо по дворам.
Сообщения о его передвижениях распространялись в родительских чатах. Родители беспокоились, вдруг он шел к школе. Также они обратились в полицию.
После этого мужчину нашли, задержали и доставили в отделение полиции. Там ему придется объясниться о своем поведении. Его личность устанавливается, отметили в УМВД по Екатеринбургу.