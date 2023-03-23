На МСК в Краснотурьинске закупили спецтехнику с системой мультилифт

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Мультилифт — максимально удобная и экономичная система при работе с емкостями больших размеров. Это устройство в виде гидравлической стрелы с крюковым захватом на конце предоставляет возможность погрузки и транспортирования любых видов контейнеров без использования дополнительной техники и грузчиков. На МСК уже прибыли кузовные емкости закрытого и открытого типов. Все они совместимы при работе с основным оборудованием предприятия.
Самый крупный мусоросортировочный завод мощностью 129 тысяч тонн ТКО в год построен на севере Свердловской области. Сейчас предприятие проходит лицензирование. На первом этапе запуска объект обеспечит отбор полезного сырья из отходов, которые образуются в Краснотурьинском, Волчанском, Карпинском, Североуральском, Ивдельском ГО и Пелыме.
Также к концу 2023 года будет достроен участок компостирования, который войдет в состав комплекса. Его запуск позволит при помощи современной технологии из органических отходов получать технический грунт для пересыпки полигона, что кардинально снизит вопрос его пожароопасности, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.