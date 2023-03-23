На МСК в Краснотурьинске закупили спецтехнику с системой мультилифт

Мультилифт — максимально удобная и экономичная система при работе с емкостями больших размеров. Это устройство в виде гидравлической стрелы с крюковым захватом на конце предоставляет возможность погрузки и транспортирования любых видов контейнеров без использования дополнительной техники и грузчиков. На МСК уже прибыли кузовные емкости закрытого и открытого типов. Все они совместимы при работе с основным оборудованием предприятия.