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На МСК в Краснотурьинске закупили спецтехнику с системой мультилифт

23 марта 2023, 08:01
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
Спецтехника с системой мультилифт и контейнеры объемом 30 кубометров доставлены на мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинск.

Мультилифт — максимально удобная и экономичная система при работе с емкостями больших размеров. Это устройство в виде гидравлической стрелы с крюковым захватом на конце предоставляет возможность погрузки и транспортирования любых видов контейнеров без использования дополнительной техники и грузчиков. На МСК уже прибыли кузовные емкости закрытого и открытого типов. Все они совместимы  при работе с основным оборудованием предприятия. 

Самый крупный мусоросортировочный завод мощностью 129 тысяч тонн ТКО в год  построен на севере Свердловской области. Сейчас предприятие проходит лицензирование.  На первом этапе запуска объект обеспечит отбор полезного сырья из отходов, которые образуются в Краснотурьинском, Волчанском, Карпинском, Североуральском, Ивдельском ГО и Пелыме.

Также к концу 2023 года будет достроен участок компостирования, который войдет в состав комплекса. Его запуск позволит при помощи современной технологии из органических отходов получать технический грунт для пересыпки полигона, что кардинально снизит вопрос его пожароопасности, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
#Анастасия Стрежнева#Свердловская область#Федор Потапов#ТКО#Вывоз мусора#Рифей#Мусор#Мусоросортировочный завод
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