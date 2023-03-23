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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Назначен новый министр агропромышленного комплекса в Свердловской области

23 марта 2023, 15:53
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Анну Кузнецову на должность министра агропромышленного комплекса.

У Кузнецовой уже есть опыт руководства АПК. Сейчас она работает исполняющей обязанности министра АПК. Ранее она была топ-менеджером «УГМК-Агро», а три года назад стала работать в минАПК, сообщили в Департаменте информполитики региона.

Губернатор уверен, что ее знания и опыт положительно повлияют на развитие Свердловской области.

К исполнению своих служебных обязанностей Кузнецова приступит с 28 марта.

Напомним, в конце февраля 2023 года бывший спикер думы Нижнего Тагила был назначен и. о. мэра Верхней Салды. К работе он приступил 1 марта.

Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила назначен на должность и. о. мэра Верхней Салды
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#Свердловская область#Назначение#Указ#Губернатор#Евгений Куйвашев#Елизавета Зиборова#Общество#Новости УрФО
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