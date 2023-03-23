Назначен новый министр агропромышленного комплекса в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
У Кузнецовой уже есть опыт руководства АПК. Сейчас она работает исполняющей обязанности министра АПК. Ранее она была топ-менеджером «УГМК-Агро», а три года назад стала работать в минАПК, сообщили в Департаменте информполитики региона.
Губернатор уверен, что ее знания и опыт положительно повлияют на развитие Свердловской области.
К исполнению своих служебных обязанностей Кузнецова приступит с 28 марта.
Напомним, в конце февраля 2023 года бывший спикер думы Нижнего Тагила был назначен и. о. мэра Верхней Салды. К работе он приступил 1 марта.