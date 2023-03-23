Назначен новый министр агропромышленного комплекса в Свердловской области

У Кузнецовой уже есть опыт руководства АПК. Сейчас она работает исполняющей обязанности министра АПК. Ранее она была топ-менеджером «УГМК-Агро», а три года назад стала работать в минАПК, сообщили в Департаменте информполитики региона.